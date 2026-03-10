Podcast
Tamaulipas

AyD de Matamoros arrastra deuda de 72 millones de pesos

El titular de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros, Marco Antonio, informó que el organismo mantiene un adeudo aproximado de 72 millones de pesos

El titular de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros, Marco Antonio, informó que el organismo mantiene un adeudo aproximado de 72 millones de pesos, deuda que se arrastra desde el año 2022 y que actualmente se encuentra en proceso de pago mediante gestiones con la Secretaría de Finanzas.

Explicó que los ejercicios fiscales de 2023 y 2024 se encuentran al corriente, mientras que parte del adeudo corresponde a mensualidades pendientes del 2025, las cuales se están regularizando.

Para solucionar esta situación, señaló que se tramita un crédito fiscal ante el SAT a través del Gobierno del Estado, esquema en el que el estado aporta el 75 por ciento del monto y la Junta de Aguas y Drenaje cubre el 25 por ciento restante. El recurso que aporta el gobierno estatal posteriormente se reintegra a sus arcas, mientras que el porcentaje cubierto por la JAD ya no se recupera.

Marco Antonio indicó que la Secretaría de Finanzas ya realiza las gestiones necesarias para cubrir la deuda, y actualmente se mantienen pláticas con el titular de esta dependencia, por lo que confía en que el proceso pueda resolverse durante el transcurso de este mes.

El funcionario explicó que al inicio de la actual administración se encontraron diversos adeudos heredados, entre ellos compromisos con el Seguro Social, Infonavit y el SAT, los cuales se han ido pagando de manera gradual. Incluso recordó que hace dos años se liquidó un crédito fiscal correspondiente a los años 2019 y 2021.

Asimismo, dio a conocer que el organismo enfrenta una cartera vencida considerable, que asciende a 3 mil 800 millones de pesos, generada por alrededor de 53 mil usuarios que tienen más de cinco años sin realizar pagos, de un padrón aproximado de 183 mil usuarios.

Finalmente, reiteró que la JAD continúa trabajando para sanear sus finanzas y garantizar la continuidad del servicio de agua potable y drenaje en Matamoros.


