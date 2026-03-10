Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas mantiene cero casos de sarampión en 2026

El gobernador Américo Villarreal destacó avances en salud, mayor cobertura de vacunación y acciones para fortalecer la atención médica en el estado

  • 10
  • Marzo
    2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó los avances en la atención médica en Tamaulipas, resaltando el aumento en los niveles de cobertura de vacunación. 

A pesar de la emergencia epidemiológica por sarampión que afecta a entidades vecinas, incluyendo Texas, Tamaulipas se mantiene con cero casos confirmados, siendo uno de los dos estados a nivel nacional que no ha reportado sarampión en 2026, junto con Campeche.

Compromiso con la Inmunización

El gobernador Villarreal Anaya aseguró al pueblo de Tamaulipas que el abasto de vacunas está garantizado para cumplir con la meta de inmunización necesaria. 

Esto se enmarca en una estrategia integral de modernización, que incluye el uso de herramientas digitales para agilizar la respuesta institucional en salud.

La implementación de estas herramientas ha marcado la diferencia en la vigilancia obstétrica y ha contribuido significativamente a la reducción de la mortalidad materna. Además, se ha creado la Red de Atención al Código Infarto, enfocada en atender la principal causa de muerte en el estado, logrando una reducción del 25% en la mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo de miocardio.

Mejoras en la Infraestructura Médica

El centro regulador de urgencias médicas ha sido reforzado con la apertura de nuevos centros en el sur y la frontera, así como el incremento en la flota de ambulancias y la disponibilidad de equipo aéreo del gobierno del estado para el servicio de los tamaulipecos.

Villarreal Anaya también mencionó la obra pública hospitalaria, que se está desarrollando con apoyo del gobierno federal, destacando que se trata de una infraestructura histórica.

En particular, se refirió al proyecto de inversión en el centro oncológico de Tamaulipas, enfatizando la importancia del fortalecimiento en la detección temprana, la garantía de medicamentos especializados y el tratamiento para que más pacientes logren la remisión de su cáncer.


