Rescata y libera Comisión de Parques ejemplar de jaguar

Luego de la polémica generada por la captura por los propios habitantes de un ejemplar de jaguar en una comunidad de Soto la Marina, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), emitió un comunicado donde enfatiza que no se trasladó a Ciudad Victoria al parque zoológico de Tamatán, sino que fue liberado en su propio hábitat natural.

Esta especie que se encuentra en peligro de extinción, fue liberada en un área natural protegida pero antes se le colocó un collar satelital y fue atendido por el equipo especializado de la CPBT bajo supervisión de la Profepa.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad, informó que contrario a rumores en redes sociales, aclara que no se trató de un leopardo, sino de un ejemplar de jaguar, atendido por el equipo especializado de la Comisión.

El jaguar es un macho, tiene entre tres y cuatro años de edad, pesa 62.5 kilos y su condición corporal es buena.

Al ejemplar (Panthera onca), se le colocó un collar satelital para su seguimiento, rastrearlo y recopilar datos de comportamiento, movimientos y hábitat, como parte del programa de conservación que tiene la Comisión de Parques y Biodiversidad.

En el comunicado se señala que la Comisión de Parques reafirma su compromiso con la conservación de la fauna icónica, trabajando con precisión y responsabilidad para proteger a especies como el jaguar, el oso negro americano y la guacamaya verde, entre otras especies más.

Asimismo, se exhorta a la población a cuidar juntos la biodiversidad de Tamaulipas, así como preservar y reportar cualquier avistamiento de fauna.

"Hacemos un llamado a esperar los reportes oficiales de las autoridades para garantizar información precisa, confiable y actualizada. Agradecemos su comprensión y reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de datos correctos que informen sin generar confusión".

