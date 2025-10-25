Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T114109_078_e5321f8c1a
Tamaulipas

Rescata y libera Comisión de Parques ejemplar de jaguar

Esta especie que se encuentra en peligro de extinción, fue liberada en un área natural protegida pero antes se le colocó un collar satelital y fue atendido

  • 25
  • Octubre
    2025

Luego de la polémica generada por la captura por los propios habitantes de un ejemplar de jaguar en una comunidad de Soto la Marina, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), emitió un comunicado donde enfatiza que no se trasladó a Ciudad Victoria al parque zoológico de Tamatán, sino que fue liberado en su propio hábitat natural. 

Esta especie que se encuentra en peligro de extinción, fue liberada en un área natural protegida pero antes se le colocó un collar satelital y fue atendido por el equipo especializado de la CPBT bajo supervisión de la Profepa. 

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad, informó que contrario  a rumores en redes sociales, aclara que no se trató de un leopardo, sino de un ejemplar de jaguar, atendido por el equipo especializado de la Comisión.

16c3ad1f-3dbb-4b40-8937-6f23d96971eb.jfif

El jaguar es un macho, tiene entre tres y cuatro años de edad, pesa 62.5 kilos y  su condición corporal es buena.

Al ejemplar (Panthera onca), se le colocó un collar satelital para su seguimiento, rastrearlo y recopilar datos de comportamiento, movimientos y hábitat, como parte del programa de conservación que tiene la Comisión de Parques y Biodiversidad. 

En el comunicado se señala que la Comisión de Parques reafirma su compromiso con la conservación de la fauna icónica, trabajando con precisión y responsabilidad para proteger a especies como el jaguar, el oso negro americano y la guacamaya verde, entre otras especies más.

Asimismo, se  exhorta a la población a cuidar juntos la biodiversidad de Tamaulipas, así como preservar y reportar cualquier avistamiento de fauna.

"Hacemos un llamado a esperar los reportes oficiales de las autoridades para garantizar información precisa, confiable y actualizada. Agradecemos su comprensión y reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de datos correctos que informen sin generar confusión".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_26_at_5_34_35_PM_e13028c904
Comienzan a regresar familias tras incendio en Santa Catarina
Captura_de_pantalla_2025_10_26_174936_9db9b345f7
Capturan a presunto asaltante tras violento robo en tienda Oxxo
erherreh_99f6b36338
Lando Norris domina de punta a punta en el GP de México
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×