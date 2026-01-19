Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T121112_958_bd0a5cb803
Tamaulipas

Sheinbaum visitará Tamaulipas este fin de semana

Claudia Sheinbaum realizará una gira por el noreste y llegará este fin de semana a Ciudad Victoria, donde anunciará nuevos proyectos para Tamaulipas

  • 19
  • Enero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este fin de semana visitará Ciudad Victoria, Tamaulipas, como parte de una gira de trabajo por el noreste del país.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria informó que a partir del jueves iniciará un recorrido por distintos estados, el cual comenzará en Puebla, continuará el viernes en Veracruz y concluirá en la capital tamaulipeca.

“Vamos a estar el jueves en Puebla, viernes en Veracruz y el fin de semana estaremos en Tamaulipas, en Ciudad Victoria”, señaló.

Anunciará proyectos para la entidad

Sheinbaum adelantó que en su estancia en Tamaulipas se darán a conocer diversos temas y proyectos de interés para el estado.

“En Ciudad Victoria, el fin de semana, vamos a anunciar varios temas en Tamaulipas”, señaló.

La visita forma parte del seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno de México con la entidad, y se da meses después de su última presencia en el estado, realizada en 2025 tras la presentación de su primer informe de gobierno.

Con esta gira, Claudia Sheinbaum sumará su segunda visita oficial a Tamaulipas como presidenta, ambas con sede en Ciudad Victoria.

En su anterior estancia, encabezó un acto en el que destacó la inversión federal en programas de bienestar, obras de agua e infraestructura estratégica para el desarrollo del estado.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G_H_fdi_WQAE_5q0_V_8707eda2a1
Fuerzas federales capturan en Tamaulipas a líder delictivo
hospital_infantil_tamps_dfccacf5e2
Dan respuesta a demanda de doctores en el Hospital Infantil
Whats_App_Image_2026_01_20_at_1_36_50_AM_ca2c6a5b10
IMSS-Bienestar apoya a médicas agredidas en Hospital Infantil
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_50c440e725
Buscan agilizar denuncias por pensión alimenticia
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T143522_995_a4699e79d8
Edmundo González exige respuestas tras denuncia de su hija
bodo_manchester_city_champions_league_85997300f9
¡Triunfo histórico! Bodo/Glimt derrota al Manchester City
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×