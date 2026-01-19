Sheinbaum visitará Tamaulipas este fin de semana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este fin de semana visitará Ciudad Victoria, Tamaulipas, como parte de una gira de trabajo por el noreste del país.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria informó que a partir del jueves iniciará un recorrido por distintos estados, el cual comenzará en Puebla, continuará el viernes en Veracruz y concluirá en la capital tamaulipeca.

“Vamos a estar el jueves en Puebla, viernes en Veracruz y el fin de semana estaremos en Tamaulipas, en Ciudad Victoria”, señaló.

Anunciará proyectos para la entidad

Sheinbaum adelantó que en su estancia en Tamaulipas se darán a conocer diversos temas y proyectos de interés para el estado.

“En Ciudad Victoria, el fin de semana, vamos a anunciar varios temas en Tamaulipas”, señaló.

La visita forma parte del seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno de México con la entidad, y se da meses después de su última presencia en el estado, realizada en 2025 tras la presentación de su primer informe de gobierno.

Con esta gira, Claudia Sheinbaum sumará su segunda visita oficial a Tamaulipas como presidenta, ambas con sede en Ciudad Victoria.

En su anterior estancia, encabezó un acto en el que destacó la inversión federal en programas de bienestar, obras de agua e infraestructura estratégica para el desarrollo del estado.

