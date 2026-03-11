Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HDJ_Fhy_Wa4_AA_Xizg_a1bc7bdea2
Escena

Nikki Glaser conducirá los Globos de Oro por tercera vez en 2027

La comediante regresará como anfitriona de la gala tras el éxito de sus presentaciones en 2025 y 2026, que revitalizaron la ceremonia con su humor irreverente

  • 11
  • Marzo
    2026

La comediante estadounidense Nikki Glaser volverá a ser la anfitriona de los Golden Globes en 2027, marcando así su tercera participación consecutiva al frente de la ceremonia.

La edición número 84 de los galardones se celebrará el 10 de enero de 2027 y será transmitida en vivo por CBS y la plataforma Paramount+ en Estados Unidos.

El anuncio fue confirmado por los organizadores del evento junto con Dick Clark Productions, luego del éxito que Glaser obtuvo como presentadora en las ceremonias de 2025 y 2026.

HDJF-9OaMAAiZ7Y.jfif

Un regreso celebrado por los organizadores

La presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne, celebró el regreso de la comediante y destacó su impacto en la gala.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Nikki de nuevo al escenario de los Globos de Oro en 2027. Su precisión cómica, su autenticidad y su capacidad para dominar la sala son inigualables”, señaló en un comunicado.

Los productores ejecutivos Ricky Kirshner y Glenn Weiss también elogiaron su trabajo, destacando su dedicación y el esfuerzo que imprime en cada presentación.

Un éxito de audiencia y redes sociales

La conducción de Glaser ha ayudado a revitalizar el programa. La última edición de los Globos de Oro alcanzó 9.17 millones de espectadores en Estados Unidos, además de 27.07 millones de televidentes a nivel internacional.

Su monólogo de apertura también se volvió viral en redes sociales, acumulando más de 14 millones de reproducciones en las primeras 36 horas después de la transmisión.

17678047733075.jpg

La propia comediante celebró la noticia con humor: “Estoy encantada de presentar los Globos de Oro por tercera vez, no solo porque es el mejor trabajo que he tenido, sino porque mi hermana tiene tres hijos y ahora seremos iguales ante los ojos de mis padres y del Señor”, bromeó.

Glaser hizo historia en 2025 al convertirse en la primera mujer en conducir en solitario la ceremonia de los Golden Globes. Su monólogo de apertura, directo y lleno de sátira sobre Hollywood, fue ampliamente aplaudido por la crítica.

El éxito la llevó a regresar en 2026, donde nuevamente captó la atención con bromas dirigidas a celebridades como Leonardo DiCaprio y con una presentación musical especial junto a Fran Drescher.

Con su regreso confirmado para 2027, la comediante logra un “three-peat” como anfitriona consecutiva, algo que anteriormente consiguieron figuras como Ricky Gervais, Tina Fey y Amy Poehler.

Además de su participación en los Globos de Oro, Glaser prepara varios proyectos para los próximos meses.

Entre ellos destaca el especial de comedia Good Girl, que se estrenará el 24 de abril en Hulu.

Su especial anterior, Someday You'll Die, obtuvo nominaciones a premios Emmy, Grammy, Globos de Oro y Critics Choice, además de ganar un premio del gremio de guionistas.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_75_32f48321e7
Russell Brand se declara inocente de cargos de agresión sexual
escena_eagles_cec8c7ee11
Eagles diría adiós en 2026 tras más de cinco décadas de carrera
EH_DOS_FOTOS_2026_02_02_T113424_170_7893365205
Trump amenaza con demandar a Trevor Noah tras broma en los Grammy
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_be852327ef
Impulsa Protección Civil trabajo conjunto con grupos voluntarios
Gemini_Generated_Image_7ll3je7ll3je7ll3_2b4e526d7d
¡Cambiazo! De 40 grados bajará hasta 9 grados este lunes
platica_escuela_libre_violencia1_6bc9a49694
Fomenta Gobierno de Victoria educación libre de violencia
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×