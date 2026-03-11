Nikki Glaser conducirá los Globos de Oro por tercera vez en 2027

La comediante estadounidense Nikki Glaser volverá a ser la anfitriona de los Golden Globes en 2027, marcando así su tercera participación consecutiva al frente de la ceremonia.

La edición número 84 de los galardones se celebrará el 10 de enero de 2027 y será transmitida en vivo por CBS y la plataforma Paramount+ en Estados Unidos.

El anuncio fue confirmado por los organizadores del evento junto con Dick Clark Productions, luego del éxito que Glaser obtuvo como presentadora en las ceremonias de 2025 y 2026.

Un regreso celebrado por los organizadores

La presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne, celebró el regreso de la comediante y destacó su impacto en la gala.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Nikki de nuevo al escenario de los Globos de Oro en 2027. Su precisión cómica, su autenticidad y su capacidad para dominar la sala son inigualables”, señaló en un comunicado.

Los productores ejecutivos Ricky Kirshner y Glenn Weiss también elogiaron su trabajo, destacando su dedicación y el esfuerzo que imprime en cada presentación.

Un éxito de audiencia y redes sociales

La conducción de Glaser ha ayudado a revitalizar el programa. La última edición de los Globos de Oro alcanzó 9.17 millones de espectadores en Estados Unidos, además de 27.07 millones de televidentes a nivel internacional.

Su monólogo de apertura también se volvió viral en redes sociales, acumulando más de 14 millones de reproducciones en las primeras 36 horas después de la transmisión.

La propia comediante celebró la noticia con humor: “Estoy encantada de presentar los Globos de Oro por tercera vez, no solo porque es el mejor trabajo que he tenido, sino porque mi hermana tiene tres hijos y ahora seremos iguales ante los ojos de mis padres y del Señor”, bromeó.

Glaser hizo historia en 2025 al convertirse en la primera mujer en conducir en solitario la ceremonia de los Golden Globes. Su monólogo de apertura, directo y lleno de sátira sobre Hollywood, fue ampliamente aplaudido por la crítica.

El éxito la llevó a regresar en 2026, donde nuevamente captó la atención con bromas dirigidas a celebridades como Leonardo DiCaprio y con una presentación musical especial junto a Fran Drescher.

Con su regreso confirmado para 2027, la comediante logra un “three-peat” como anfitriona consecutiva, algo que anteriormente consiguieron figuras como Ricky Gervais, Tina Fey y Amy Poehler.

Además de su participación en los Globos de Oro, Glaser prepara varios proyectos para los próximos meses.

Entre ellos destaca el especial de comedia Good Girl, que se estrenará el 24 de abril en Hulu.

Su especial anterior, Someday You'll Die, obtuvo nominaciones a premios Emmy, Grammy, Globos de Oro y Critics Choice, además de ganar un premio del gremio de guionistas.

Comentarios