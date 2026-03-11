Podcast
Reporte Ciudadano
choque_camion_poste_altamira1_3401831999
Tamaulipas

Tumba poste y deja sin energía a sector de Altamira y Tampico

Transporte de personal se impactara contra un poste de la CFE durante la madrugada de este miércoles, en los límites entre ambos municipios

  • 11
  • Marzo
    2026

Aparatoso accidente vehicular registrado la madrugada de este miércoles dejó sin suministro de energía eléctrica a un amplio sector del sur de Altamira y norte de Tampico, luego que un autobús de transporte de personal se impactara contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, el cual fue arrancado desde la base y terminó partido en dos.

El percance ocurrió alrededor de las 5:40 horas sobre la avenida de la Industria, muy cerca de la divisoria entre ambos municipios. 

De acuerdo con el conductor de la unidad, el autobús presentó una falla mecánica, lo que provocó que perdiera el control durante más de 15 metros antes de chocar contra la estructura.

En su trayectoria, la pesada unidad también impactó por alcance a un automóvil compacto Nissan Sentra en el que viajaba una familia, cuyos integrantes resultaron ilesos, aunque vivieron momentos de gran tensión al ser empujados por el autobús.

Mecánica la pesada unidad de la empresa TFG, se trasladaba sin pasajeros, por lo que únicamente el conductor resultó con golpes contusos que al parecer no ponen en riesgo su vida.

En el lugar tomaron conocimiento elementos de Tránsito y peritos, mientras se espera la intervención de autoridades federales para el deslinde de responsabilidades. 
Debido al percance, autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones y utilizar vías alternas al circular de Tampico hacia Altamira.


