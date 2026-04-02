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Tamaulipas

Soportan largas filas en puente internacional Reynosa Hidalgo

El aumento en el tránsito fronterizo responde al inicio del periodo vacacional de Semana Santa, cuando miles de personas se desplazan hacia el Valle de Texas.

  • 02
  • Abril
    2026

El puente internacional Reynosa-Hidalgo registra filas con tiempos de espera superiores a dos horas desde las primeras horas de este Jueves Santo, ante el incremento en el flujo vehicular y el endurecimiento de revisiones en la frontera.

¿Por qué aumentaron los tiempos de espera en la frontera?

De acuerdo con reportes, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos realizan inspecciones más minuciosas para evitar el ingreso de mercancía ilegal, lo que ha generado retrasos considerables en el cruce.

Entre los artículos restringidos en esta temporada destacan los cascarones de Pascua, cuyo ingreso está prohibido debido a que autoridades agrícolas consideran que pueden representar un riesgo de contaminación en parques y jardines.

Transportar este tipo de productos puede ser considerado como intento de contrabando, lo que implicaría sanciones económicas para los viajeros.

¿Qué recomiendan las autoridades a los viajeros?

Ante esta situación, autoridades recomiendan declarar todos los artículos que se transportan, así como especificar el motivo del viaje, a fin de agilizar el proceso de inspección.

El cumplimiento de estas medidas podría reducir los tiempos de espera y evitar contratiempos durante el cruce.

¿Qué cruces presentan más demoras?

El puente internacional Mission-Anzaldúas también reporta demoras de más de dos horas, reflejo de la alta demanda en este periodo vacacional.

Como alternativa, algunos usuarios optan por dirigirse al cruce Río Bravo-Donna, donde los tiempos de espera pueden ser menores, con ahorros de hasta una hora.

¿A qué se debe el aumento en el flujo vehicular?

El incremento en el tránsito responde al inicio de las vacaciones de Semana Santa, cuando miles de personas se trasladan hacia el Valle de Texas por motivos turísticos, familiares o comerciales.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y control para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las disposiciones en los cruces internacionales.

Frontera en Semana Santa

  • Filas superan las 2 horas en cruces principales
  • Revisiones más estrictas por autoridades de EUA
  • Prohibido ingresar cascarones de Pascua
  • Riesgo de multas por productos no declarados
  • Recomiendan declarar mercancía y motivo del viaje
  • Puente alterno: Río Bravo-Donna reduce tiempos
  • Alta demanda por vacaciones hacia el Valle de Texas

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