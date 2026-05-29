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Tamaulipas

Va la Jaiba Brava por remontada en el Campeón de Campeones

Tampico Madero intentará mañana revertir el 3-1 en contra frente a Tepatitlán en el Estadio de Tamaulipas; hasta ahora no ha logrado vencerlo este semestre

  • 29
  • Mayo
    2026

El equipo de Tampico Madero buscará remontar el marcador adverso de 3-1 ante Tepatitlán el sábado 30 de mayo en el Estadio de Tamaulipas, rival contra el que no ha podido ganar en este primer semestre del año.

El domingo pasado, el campeón del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX venció como local a los dirigidos por Marco Antonio "Chima" Ruiz con un "hat-trick" de William Guzmán. 

En caso de que la Jaiba Brava pueda sacar el resultado, sería la primera vez que consiga este trofeo y sería su segunda final ganada de las cuatro que han llegado de manera consecutiva.

Con información de Martín Diaz.


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