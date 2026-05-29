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Tamaulipas

Buscan nombramiento de Pueblo Mágico tres municipios tamaulipecos

Las autoridades turísticas estatales han impulsado sus candidaturas destacando su riqueza histórica, tradiciones y atractivos naturales

  • 29
  • Mayo
    2026

Los municipios de Gómez Farías, González e Hidalgo son los tres lugares que buscan obtener el nombramiento de Pueblo Mágico en Tamaulipas, de acuerdo al secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

Las autoridades turísticas estatales han impulsado sus candidaturas destacando su riqueza histórica, tradiciones y atractivos naturales.

Gómez Farías: La puerta a El Cielo con proceso más avanzado.   

Conocido como la puerta de entrada a la Reserva de la Biosfera El Cielo, es el candidato que lleva ventaja.

Entre sus atractivos destacan el río Sabinas con aguas color turquesa, la cascada El Cielo, la piedra El Elefante, el senderismo en la sierra, avistamiento de aves y mariposas, y el turismo de aventura con kayak, rappel y tirolesa.

Su biodiversidad y clima semitropical lo hacen único en el noreste.

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Hidalgo: Fe, cultura y naturaleza en El Chorrito  

Resalta por su importancia religiosa y cultural al albergar el famoso paraje y santuario natural de El Chorrito, donde miles de peregrinos visitan cada año la Virgen del Chorrito en la gruta.

Actualmente, con la construcción de la Virgen monumental de la Misericordia, hay un mayor flujo de turistas quienes aprovechan para tomarse la foto del recuerdo.  

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El sitio ofrece pozas de agua cristalina, cascadas temporales, áreas de camping y senderos. También destaca la presa de Hidalgo llamada Pedro José Méndez, la plaza principal con su kiosco, las fiestas patronales y la talabartería artesanal.

Su gastronomía que va desde el asado de puerco, pan de elote preparado en sartén de acero y sus deliciosos guisos, atraen a los paladares más exigentes.

González: Historia y naturaleza al sur de Tamaulipas  

El municipio de González destaca por su riqueza histórica y natural. Su principal emblema es el Cerro Bernal de Horcasitas donde se puede practicar senderismo y lograr magníficas postales en la parte alta de este emblemático lugar.

Es productor del afamado tequila Chinaco, que se vende en los mercados internacionales con excelente posicionamiento.

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Sus parcelas de girasoles son cada vez más visitados año con año para la toma de fotografías.

El puente Magiscatzin sobre el río Guayalejo, una estructura de acero remachado con estilo alemán de principios del siglo XX, junto a un moderno puente colgante inspirado en el de San Francisco.

Tamaulipas busca ampliar su oferta turística

El estado de Tamaulipas cuenta de forma oficial con otros atractivos turísticos reconocidos, además de los nombramientos vigentes como Tula y Mier.

De lograrse, Gómez Farías, González e Hidalgo se sumarían a la lista para fortalecer el turismo cultural, religioso y de naturaleza en la entidad.

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¿Qué se necesita para ser Pueblo Mágico?

El programa Pueblos Mágicos, a cargo de la Secretaría de Turismo federal, reconoce a localidades que conservan atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes y manifestaciones socioculturales.

El distintivo busca detonar el turismo y la derrama económica a través de la conservación del patrimonio.

Aunque no se ha abierto aún la convocatoria, la idea es lograr contar con todos los requisitos para hacer las propuestas de estas tres localidades.

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