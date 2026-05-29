Salud alerta por baja vacunación contra sarampión en Tamaulipas

Aunque Tamaulipas se mantiene sin casos confirmados de sarampión, la baja participación ciudadana en la aplicación de la vacuna triple viral mantiene en alerta al sector salud estatal, que advirtió sobre el riesgo de brotes si continúa la falta de respuesta de la población.

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, reconoció que durante la actual jornada nacional de vacunación la cobertura de la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis— se encuentra por debajo de las expectativas, pese a la disponibilidad suficiente de dosis en la entidad.

Ante este panorama, la funcionaria hizo un llamado urgente a madres y padres de familia para revisar las cartillas de vacunación de niñas y niños y completar los esquemas pendientes, al insistir en que la inmunización es la principal barrera para evitar enfermedades altamente contagiosas.

“La prevención mediante vacunas sigue siendo la herramienta más efectiva”, reiteró la titular de Salud, al recordar que el sarampión puede propagarse rápidamente, ya que una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas no inmunizadas.

Actualmente, Tamaulipas mantiene una cobertura general del 70 por ciento en los distintos esquemas de vacunación; sin embargo, la respuesta específica a la triple viral ha sido menor a la esperada, situación que preocupa a las autoridades sanitarias.

La vacuna SRP forma parte del esquema básico nacional y se aplica a los 12 meses de edad, con un refuerzo a los seis años o al ingreso a primaria. También puede administrarse a adolescentes y adultos que no hayan completado su esquema, especialmente mujeres en edad fértil para prevenir casos de rubéola congénita.

La Secretaría de Salud advirtió que no contar con esta protección deja expuestos a menores y adultos a complicaciones graves. En el caso del sarampión, puede derivar en neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte, sobre todo en menores de cinco años.

Hernández Campos subrayó que todas las vacunas del programa universal son gratuitas y seguras, por lo que exhortó a la población a acudir a centros de salud, unidades del IMSS, ISSSTE o módulos itinerantes para completar esquemas y mantener coberturas superiores al 95 por ciento, necesarias para evitar la reintroducción del sarampión en el estado.

Comentarios