Reportan 50% de control de incendio en Miquihuana

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para mantener la calma y no caer en crisis ante la difusión de imágenes falsas en redes sociales que no corresponden a la realidad del incendio activo en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas.

Aunque reconoció que la presencia de humo es densa debido a la gran cantidad de material seco en la zona, el funcionario enfatizó que el siniestro no está fuera de control ni es devastador para las zonas habitadas.

Población fuera de peligro

González de la Fuente aseguró que no hay comunidades en riesgo, ya que el fuego se localiza en una zona de sierra a un kilómetro y medio de distancia. "Estamos trabajando intensamente para evitar que el incendio baje hacia la cabecera municipal", señaló.

Avances en el combate

Hasta el momento, se reportan las siguientes cifras y acciones:

Control: Se ha logrado un 50% de liquidación del incendio.

Afectación: Aproximadamente 250 hectáreas dañadas.

Fuerza de tarea: 123 combatientes, entre brigadistas oficiales y voluntarios.

Apoyo aéreo: Un helicóptero de Protección Civil Estatal realiza descargas de agua con el sistema "Bambi Bucket".

Tan solo el domingo se realizaron nueve descargas, y este lunes las labores aéreas iniciaron desde las 8:00 horas.

El coordinador explicó que la altitud del incendio (10,000 pies) representa un reto logístico para la aeronave, lo que requiere maniobras de vuelo más prolongadas para ganar altura. Para optimizar tiempos, se instalaron dos depósitos de agua estratégicos ("calabazas"), uno en el Ejido Vallehermoso y otro en la cabecera municipal, permitiendo atacar diferentes frentes según las condiciones del viento.

Atención integral a brigadistas

El bienestar de quienes combaten el fuego es prioridad. El personal cuenta con alimentación, hidratación y sueros de manera oportuna. Además, la sociedad civil se ha sumado al apoyo; el hotel ubicado en la parte de la montaña ofrece alojamiento y alimentos, mientras que sus propietarios, quienes son médicos, supervisan la salud de los brigadistas.

Por su parte, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, visitó la zona para entregar medicamentos y kits de primeros auxilios. Actualmente, el Centro de Salud del Ejido Vallehermoso cuenta con dos médicos permanentes para atender cualquier eventualidad entre los combatientes.

