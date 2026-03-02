Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_02_at_6_15_52_PM_522adecb4d
Tamaulipas

Reportan 50% de control de incendio en Miquihuana

Protección Civil estatal reporta 50% de liquidación del siniestro en Miquihuana y asegura que no hay comunidades en riesgo

  • 02
  • Marzo
    2026

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para mantener la calma y no caer en crisis ante la difusión de imágenes falsas en redes sociales que no corresponden a la realidad del incendio activo en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas. 

Aunque reconoció que la presencia de humo es densa debido a la gran cantidad de material seco en la zona, el funcionario enfatizó que el siniestro no está fuera de control ni es devastador para las zonas habitadas.

Población fuera de peligro

González de la Fuente aseguró que no hay comunidades en riesgo, ya que el fuego se localiza en una zona de sierra a un kilómetro y medio de distancia. "Estamos trabajando intensamente para evitar que el incendio baje hacia la cabecera municipal", señaló. 

Avances en el combate

  • Hasta el momento, se reportan las siguientes cifras y acciones:
  • Control: Se ha logrado un 50% de liquidación del incendio.
  • Afectación: Aproximadamente 250 hectáreas dañadas.
  • Fuerza de tarea: 123 combatientes, entre brigadistas oficiales y voluntarios.
  • Apoyo aéreo: Un helicóptero de Protección Civil Estatal realiza descargas de agua con el sistema "Bambi Bucket".
  • Tan solo el domingo se realizaron nueve descargas, y este lunes las labores aéreas iniciaron desde las 8:00 horas.

El coordinador explicó que la altitud del incendio (10,000 pies) representa un reto logístico para la aeronave, lo que requiere maniobras de vuelo más prolongadas para ganar altura. Para optimizar tiempos, se instalaron dos depósitos de agua estratégicos ("calabazas"), uno en el Ejido Vallehermoso y otro en la cabecera municipal, permitiendo atacar diferentes frentes según las condiciones del viento.

Atención integral a brigadistas

El bienestar de quienes combaten el fuego es prioridad. El personal cuenta con alimentación, hidratación y sueros de manera oportuna. Además, la sociedad civil se ha sumado al apoyo; el hotel ubicado en la parte de la montaña ofrece alojamiento y alimentos, mientras que sus propietarios, quienes son médicos, supervisan la salud de los brigadistas.

Por su parte, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, visitó la zona para entregar medicamentos y kits de primeros auxilios. Actualmente, el Centro de Salud del Ejido Vallehermoso cuenta con dos médicos permanentes para atender cualquier eventualidad entre los combatientes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_03_at_6_19_26_PM_ca60bc873e
Inicia DIF Victoria actividades del mes de la Educación Especial
Foto_Alcalde_4b6de09d14
Victoria tendrá deprimido vehicular en Libramiento con Calle 16
Whats_App_Image_2026_03_03_at_14_59_16_2_971ea25cc4
Colectivo pide reportes anónimos de fosas en Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_55_50_PM_ee5ba72169
Desata movilización de presuntos explosivos en Centrito Valle
Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_40_37_PM_9d90615939
Lleva Arratia ante Suprema Corte multas de transparencia
b5dd4dbe_d79a_4f51_92a4_4c2bcf59e949_8da767c61b
Analizan ajuste salarial para pensionados de universidades
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×