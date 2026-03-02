Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
muere_mauricio_trevino_garza_8ba9a8b078
Tamaulipas

Luto en Reynosa por el fallecimiento de Mauricio Treviño Garza

El proyecto más reciente que impulsó fue el programa de apertura de negocios con costo cero en el primer cuadro de la ciudad

  • 02
  • Marzo
    2026

La ciudad de Reynosa se encuentra de luto tras el fallecimiento de Mauricio Treviño Garza, secretario de Desarrollo Económico y del Empleo del municipio, ocurrido la tarde de este 2 de marzo en un accidente sobre la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del kilómetro 162, antes de llegar al entronque del lado sur del municipio de San Fernando.

Accidente en la carretera Victoria–Matamoros

De acuerdo con la información confirmada, el vehículo en el que viajaba se desplazaba de sur a norte cuando se impactó de frente contra un tractor de uso agrícola, lo que provocó el percance que enluta a la administración municipal y a la comunidad reynosense.

Formación académica en la UANL

Mauricio Treviño Garza cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual concluyó en 2007. Posteriormente realizó, en 2010, la maestría en Políticas Públicas en la misma institución.

Impulsó la Feria Virtual del Empleo

Durante su trayectoria en la administración municipal fue creador del proyecto Feria Virtual del Empleo, mediante el cual cada jueves se conectaba a través de redes sociales para acercar vacantes a la población, en coordinación con empresas participantes.

En vida subrayaba que uno de los principales requisitos del programa era que las empresas ofrecieran empleos formales con prestaciones de ley, como parte de una estrategia de fortalecimiento laboral en la ciudad.

Programas para comercio y sector rural

El proyecto más reciente que impulsó fue el programa de apertura de negocios con costo cero en el primer cuadro de la ciudad, orientado a incentivar la actividad comercial y apoyar a emprendedores locales.

También gestionó más de 35 millones de pesos para el programa de desarrollo agropecuario Trato Justo, dirigido al sector rural y enfocado en fortalecer la producción en comunidades del municipio.

Promoción de inversión y desarrollo económico

En distintos espacios destacó las ventajas competitivas de Reynosa, como su ubicación geográfica y vecindad con EUA, la calidad de la mano de obra y la estabilidad laboral, factores que consideraba clave para atraer inversiones.

Con su partida quedan pendientes proyectos relacionados con la llegada de nuevas inversiones, marcas y franquicias que se encontraban en proceso de gestión.

Familiares, colaboradores y distintos sectores de la ciudad expresaron su reconocimiento a la trayectoria del funcionario, quien participó en iniciativas orientadas al desarrollo económico y social del municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_patricia_valenzuela_bd7229858b
Revela Patricia Valenzuela que sobrevivió a explosión de gas
Whats_App_Image_2026_03_03_at_2_56_44_PM_0adc48f55a
Reynosa rinde homenaje al legado de Mauricio Treviño Garza
swcfq_8e56fa53cc
Persisten accidentes viales en Matamoros: Seguridad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_55_50_PM_ee5ba72169
Desata movilización de presuntos explosivos en Centrito Valle
Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_40_37_PM_9d90615939
Lleva Arratia ante Suprema Corte multas de transparencia
b5dd4dbe_d79a_4f51_92a4_4c2bcf59e949_8da767c61b
Analizan ajuste salarial para pensionados de universidades
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×