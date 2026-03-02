Cruz Roja Mexicana realiza auditoría en Tamaulipas

La Cruz Roja Mexicana, a través de su sede nacional, ha llevado a cabo revisiones administrativas y financieras en su delegación estatal de Tamaulipas, abarcando los ejercicios de 2024 y 2025.

Mario Alberto Zendejas González, coordinador nacional de delegaciones, informó que durante este proceso se han detectado inconsistencias que requieren aclaración en gastos y acciones operativas.

Cruz Roja releva a delegada estatal tras auditorías

Como resultado de estas auditorías internas, se determinó la necesidad de realizar cambios en la administración de la delegación, incluyendo la remoción de Graciela Guerra de Araujo, quien fungía como delegada estatal desde mayo de 2023.

Los procedimientos internos continúan con el objetivo de garantizar la transparencia, la correcta aplicación de los recursos y la rendición de cuentas en las 10 bases de operación distribuidas en las zonas norte, centro y sur del estado.

Cruz Roja Tamaulipas enfrenta crisis financiera y operativa

A pesar de los problemas administrativos, financieros y operativos identificados, la Cruz Roja Tamaulipas descartó el cierre de instalaciones o la suspensión de servicios.

No obstante, la institución enfrenta una severa limitación de recursos económicos, que incluso ha afectado el combustible para las ambulancias. Esta situación también ha provocado la salida voluntaria de trabajadores.

El coordinador nacional, Zendejas González, señaló que se trata de una crisis financiera y operativa, agravada por el desgaste del parque vehicular, ya que muchas unidades tienen más de 20 años de antigüedad.

Destacó que una parte considerable de los gastos operativos se destina al mantenimiento de ambulancias, por lo que hizo un llamado a todos los sectores para participar con donativos.

Estado de ambulancias y personal en Tamaulipas

Por su parte, Jesús Manuel Suárez Silveyra, coordinador estatal de la Cruz Roja Tamaulipas, detalló que actualmente cinco ambulancias están funcionales en municipios de la zona centro.

A estas se suman tres unidades en el sur del estado, específicamente en Tampico, Xico y Llera, así como un número similar en la zona fronteriza.

Algunas unidades se encuentran en reparación. Además, una ambulancia fue embargada debido a un laudo laboral pendiente de resolución desde hace tres años.

Delegación requiere 2 millones de pesos mensuales

Actualmente, la delegación cuenta con 170 empleados, aunque se han registrado renuncias voluntarias. La falta de recursos económicos ha impactado directamente en la nómina del personal.

Suárez Silveyra expuso que se requieren aproximadamente 2 millones de pesos mensuales para atender las 10 bases de la Cruz Roja en Tamaulipas y mantener la operatividad de los servicios esenciales.

También se enfatizó que, pese a los problemas administrativos y financieros, no existen personas sujetas a investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJET), y se trabaja en la aclaración de los temas financieros pendientes.

