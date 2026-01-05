Zoológico Tamatán aclara situación de capibaras en Victoria

El director del Zoológico Tamatán, Gabriel Navarro, precisó que los capibaras que arribaron recientemente a Ciudad Victoria, llegaron en buen estado de salud al recinto, bajo resguardo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

Complicaciones durante la adaptación

Navarro explicó que al día siguiente de su llegada, uno de los capibaras presentó complicaciones derivadas del proceso de adaptación al nuevo entorno.

“Al día siguiente, uno de ellos presentó complicaciones derivadas del proceso de adaptación al nuevo entorno, con profundo pesar, informamos sobre el lamentable fallecimiento, tras realizar la necropsia correspondiente, se confirmó que la causa fue un cuadro severo de estrés asociado al cambio de hábitat”, explicó.

Tras realizar la necropsia correspondiente, se confirmó que el fallecimiento fue causado por un cuadro severo de estrés asociado al cambio de hábitat.

El director detalló que el otro capibara mostró signos de inquietud debido al ruido ambiental y al estrés, lo que provocó que intentara salir de su área de exhibición, situación que ocurrió de manera momentánea antes de que el ejemplar regresara a su recinto.

Suspensión de actividades con visitantes

Inicialmente, el zoológico había contemplado la posibilidad de realizar un contacto interactivo controlado con los visitantes como parte de una experiencia educativa.

“Inicialmente, se había contemplado la posibilidad de un contacto interactivo controlado con los visitantes para enriquecer la experiencia educativa, no obstante, priorizando siempre el bienestar animal, hemos decidido suspender esta modalidad indefinidamente”, indicó.

Sin embargo, la medida fue suspendida de manera indefinida al priorizar el bienestar animal.

El Zoológico Tamatán reiteró su compromiso con la protección de la fauna y anunció la revisión y fortalecimiento de sus protocolos de adaptación, manejo y seguridad para prevenir situaciones similares en el futuro.

Gabriel Navarro asumió la responsabilidad por lo ocurrido y aseguró que se redoblarán los esfuerzos para garantizar el máximo bienestar de todos los animales bajo el cuidado del recinto.

Comentarios