Tamaulipas

Gobierno rinde homenaje a periodistas fallecidos en 2025

Un reconocimiento al gremio periodístico y a la reflexión de la libertad de expresión, es también un acto de memoria para honrar a los colegas que fallecieron

  • 07
  • Enero
    2026

El coordinador general de Comunicación Social del gobierno del estado de Tamaulipas Francisco Cuéllar Cardona dirigió un mensaje durante el evento del Día del Periodista, en donde dijo que además de significar un reconocimiento al gremio periodístico y a la reflexión de la libertad de expresión, es también un acto de memoria para honrar a los colegas que fallecieron en el transcurso del pasado año. 

“Un año doloroso en el que se nos adelantaron muchos colegas, su ausencia nos duele, pero su legado permanece vivo, honrarles reafirma que el periodismo importa y que la vida de quienes lo ejercen debe ser siempre reconocida, respetada y valorada”, señaló. 

Cuellar Cardona, solicitó a los presentes un minuto de aplausos en memoria de los periodistas que se han adelantado en el camino, Martha Isabel Alvarado, Guadalupe Díaz, Ángel Virgen, Max Barraza, Víctor Contreras, Abraham González Soto, Hermelinda García, Ciro Ibarra, Rosy García, María Esther Rodríguez Tovar, Daniel Vega, Salvador González, Víctor Hugo Castillo, Eusebio Carranza, Francisco Martínez y Eduardo González. 

Dijo que existe una relación clara, sostenida y de respeto con la prensa, basada en el reconocimiento pleno del libre ejercicio periodístico y en que la libertad de expresión se ejerce sin hostigamientos, sin presiones, sin cercos desde el poder.

“No hay líneas editoriales dictadas desde el poder, ni intentos de condicionamiento. Hay interlocución institucional, apertura a la crítica, comprensión de que informar con independencia es una función social e indispensable”, señaló. 

Para concluir su mensaje resaltó la frase que sin periodistas no hay sociedad libre y que en Tamaulipas esa libertad se ejerce todos los días, porque donde hay periodistas ejerciendo su oficio con dignidad, hay contrapesos, hay memoria y hay futuro.


