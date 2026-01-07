Círculo cercano a 'Ingrid' bajo la lupa por fraude de tandas

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la línea de investigación que apunta a que Ingrid Ornelas Jasso no actuó sola en el fraude de las tandas millonarias; se investiga la complicidad de su círculo cercano.

Lo que inició como un esquema de ahorro basado en la confianza de años, se ha transformado en una de las denuncias por fraude más cuantiosas de los últimos meses en la entidad.

Más de 100 personas aseguran haber sido víctimas de un desfalco que asciende a los 27 millones de pesos, presuntamente operado por una mujer identificada como Ingrid Ornelas Jasso.

La indignación de los más de 100 afectados aumentó al confirmarse que la mujer no desapareció sola. Según versiones, tanto Ingrid como sus suegros abandonaron sus domicilios de manera repentina.

La presunta responsable operaba en el área metropolitana, principalmente en Apodaca, donde durante más de una década construyó una reputación como organizadora de tandas y gestora de préstamos.

Esta trayectoria fue el gancho para que las víctimas entregaran sumas que van desde los $200 mil hasta los $550 mil pesos.

"Me dijo que necesitaba el dinero para su hermana y que no me iba a quedar mal, pero ya no pagó", relató una de las afectadas, quien entregó $200 mil pesos bajo la recomendación de una amiga cercana a la señalada.

"Somos muchas personas afectadas, es dinero de mucho trabajo y no es justo que simplemente desaparezca", sentenció una de las denunciantes. Las víctimas han comenzado a organizarse para presionar a las autoridades y evitar que el caso quede en la impunidad, alertando a la ciudadanía sobre este tipo de esquemas de ahorro informal que carecen de respaldo legal.

'Perdí el patrimonio de mi vida'

El impacto financiero del presunto desfalco cometido por "Ingrid" ha trascendido las cifras para convertirse en tragedias personales.

Entre los testimonios que han cobrado relevancia en redes sociales, destaca el de Alicia Medina, quien a través de TikTok denunció la pérdida de $550 mil pesos, ahorros que estaban destinados exclusivamente a la compra de su vivienda.

Medina relató que su vínculo con la señalada comenzó hace cuatro años.

Lo que inició como una relación de confianza derivó en una serie de préstamos personales y participación en tandas de alta denominación.

“Todo iba muy bien con los pagos; primero me pidió 100 mil pesos y cumplió. Después, me pidió otros 100 mil para su mamá. Para no gastar mis ahorros de la casa, decidí invertirlos en sus tandas”, explicó la afectada.

La confianza de Alicia se rompió cuando la última tanda, con un fondo de 300 mil pesos, nunca llegó a sus manos.

A pesar de que la víctima ocupaba los últimos números del sorteo, el dinero se esfumó antes de que pudiera cobrarlo.

Al intentar recuperar su capital, Medina contactó al esposo de la implicada, quien inicialmente mostró "disposición de pago", asegurando que su esposa se encontraba en una situación vulnerable.

El caso tomó un giro dramático cuando, tras verse acorralada por los reclamos de decenas de personas, la presunta defraudadora fue ingresada de urgencia a la Clínica 67 por un presunto intento de autolesión, el tercero en su historial según los afectados.

“Volví a confiar en ella, pero a los dos días ocurrió lo de las pastillas y la internaron. Ahora nadie responde”, lamentó Medina. Este patrón de promesas incumplidas y desapariciones estratégicas es el que actualmente mantiene a más de cien familias en la incertidumbre patrimonial.

Puntos claves de las tandas millonarias

Monto y alcance del desfalco: Se estima un fraude de 27 millones de pesos que afecta a más de 100 personas, quienes confiaron sus ahorros a un esquema de tandas y préstamos personales.

La principal sospechosa: La presunta responsable ha sido identificada como Ingrid Ornelas Jasso, quien aprovechó una reputación de 15 años como organizadora de ahorros en el municipio de Apodaca para atraer a sus víctimas.

Investigación de "cómplices": La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no descarta la participación de su círculo cercano, investigando específicamente a familiares que habrían colaborado en la captación o resguardo del dinero.

Modus operandi: Ingrid utilizaba la confianza ganada a través de años para solicitar préstamos directos bajo pretextos familiares (ayuda para su madre o hermana), ofreciendo rendimientos a través de tandas de alta denominación con fondos de hasta 300 mil pesos.

Patrimonios destruidos: Las víctimas reportan pérdidas individuales que oscilan entre los 200 mil y los 550 mil pesos. Destaca el caso de Alicia Medina, quien perdió los ahorros destinados a la compra de su casa tras confiar en la sospechosa por más de cuatro años.

