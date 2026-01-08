Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_36_56_AM_81a8c9a8bc
Tamaulipas

Buscan frenar inundaciones en Reynosa con dos presas

Las presas permitirán recibir el agua de lluvia proveniente de escurrimientos naturales y canales pluviales, evitando que se acumule en calles y colonias

  • 08
  • Enero
    2026

Con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en colonias habitacionales durante la temporada de lluvias, se avanza en la construcción de dos presas en las afueras de Reynosa, proyecto considerado estratégico para la seguridad de la población y el fortalecimiento del abasto de agua.

Las obras representan una inversión aproximada de $680 millones de pesos y han sido priorizadas, debido a su impacto directo en la protección de zonas vulnerables y en la gestión hídrica de la ciudad.

Actualmente, los trabajos se concentran en el dragado y retiro de tierra para la conformación del vaso regulador, el cual permitirá captar y almacenar grandes volúmenes de agua durante precipitaciones intensas. 

En tanto, las principales obras de infraestructura hidráulica —como diques de contención, vertedores y compuertas— ya se encuentran concluidas al 100 por ciento.

Se informó que el proyecto avanza conforme al programa establecido, aun con recursos financieros limitados.

Las presas permitirán recibir el agua de lluvia proveniente de escurrimientos naturales y canales pluviales, evitando que se acumule en calles y colonias, como ha ocurrido en años anteriores.

Posteriormente, el agua captada podrá ser aprovechada por las plantas potabilizadoras, lo que contribuirá a fortalecer el suministro del vital líquido.

Destacaron que, una vez concluidas, estas presas permitirán disminuir de manera significativa el riesgo de inundaciones.

Con este proyecto, el municipio busca fortalecer su infraestructura hidráulica, mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas y avanzar hacia una gestión más eficiente y sustentable del agua.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Pemex_reafirma_su_compromiso_ambiental_con_uso_eficiente_de_agua_f4d57287a7
Pemex reafirma su compromiso ambiental con uso eficiente de agua
EH_COLLAGE_21_29a6b0cae2
Obra hidráulica en Reynosa pone en riesgo a estudiantes
fugas_agua_colonia_reynosa1_73cc6fb9a6
Exigen en Reynosa solución tras años de fugas de agua y drenaje
publicidad

Últimas Noticias

Mantiene_programa_permanente_vasectomia_sin_bisturi_Reynosa_627a8345ff
Mantiene programa permanente de vasectomía sin bisturí en Reynosa
Aumento_salario_minimo_alza_precio_tortilla_fa9992617d
Aumento salario mínimo viene con alza en precio de la tortilla
samuel_garcia_en_2026_43eb4a8410
Reconoce Samuel García disminución de homicidios en el estado
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×