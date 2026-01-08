Buscan frenar inundaciones en Reynosa con dos presas

Con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en colonias habitacionales durante la temporada de lluvias, se avanza en la construcción de dos presas en las afueras de Reynosa, proyecto considerado estratégico para la seguridad de la población y el fortalecimiento del abasto de agua.

Las obras representan una inversión aproximada de $680 millones de pesos y han sido priorizadas, debido a su impacto directo en la protección de zonas vulnerables y en la gestión hídrica de la ciudad.

Actualmente, los trabajos se concentran en el dragado y retiro de tierra para la conformación del vaso regulador, el cual permitirá captar y almacenar grandes volúmenes de agua durante precipitaciones intensas.

En tanto, las principales obras de infraestructura hidráulica —como diques de contención, vertedores y compuertas— ya se encuentran concluidas al 100 por ciento.

Se informó que el proyecto avanza conforme al programa establecido, aun con recursos financieros limitados.

Las presas permitirán recibir el agua de lluvia proveniente de escurrimientos naturales y canales pluviales, evitando que se acumule en calles y colonias, como ha ocurrido en años anteriores.

Posteriormente, el agua captada podrá ser aprovechada por las plantas potabilizadoras, lo que contribuirá a fortalecer el suministro del vital líquido.

Destacaron que, una vez concluidas, estas presas permitirán disminuir de manera significativa el riesgo de inundaciones.

Con este proyecto, el municipio busca fortalecer su infraestructura hidráulica, mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas y avanzar hacia una gestión más eficiente y sustentable del agua.

