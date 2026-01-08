Entrega de petróleo a EUA equivale a 45 días de producción

La afirmación de Donald Trump de que Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos debe leerse más como una estrategia geopolítica y energética que como una simple transacción comercial.

Y es que, de acuerdo con expertos, ese volumen equivale aproximadamente a $2,000 o $3,000 millones de dólares, dependiendo del precio del crudo, y representa cerca de 40 o 45 días de producción venezolana.

Esto, considerando que el país produce cerca de 1.0 millones de barriles diarios, aún muy por debajo de los 3.2 millones que producía antes de 2013.

Al hablar de los pros que tendría esta medida para Venezuela, expertos señalan liquidez inmediata para un Estado con reservas internacionales limitadas y una deuda externa impaga desde 2017, explicó Carlos Peña, director general de ALOM W Management By OPEN.

También traería un alivio parcial de sanciones, permitiendo mayor operación de empresas occidentales y flujo tecnológico, así como la reapertura diplomática con EUA, rompiendo el aislamiento financiero.

Sin embargo, los contras muestran una pérdida de soberanía energética si EUA controla la venta o destino de los ingresos.

De igual manera, también habría un riesgo político interno, al percibirse como cesión estratégica de activos nacionales.

A eso se suma un limitado impacto estructural, ya que la industria petrolera venezolana requiere decenas de miles de millones de dólares y años para recuperarse plenamente.

“El acuerdo, además del rescate a Venezuela, es una jugada de poder energético y diplomático. Para México, el mensaje es claro: en la nueva geopolítica del petróleo, quien no negocia estratégicamente, queda expuesto. La energía vuelve a ser un instrumento de control político, económico y regional”, comentó Peña.

Por su parte, sobre este mismo tema, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) mencionó que, después de décadas de baja inversión en el sector, la producción petrolera de Venezuela ha caído desde su máximo de 3.28 millones de barriles diarios (MMbd).

En noviembre de 2025, el país produjo poco menos de 1 MMbd, con una producción 31.2% menor a la de México.

Precios reportan disminución tras anuncio de Trump

Los precios del petróleo continuaron retrocediendo al arranque de este miércoles ante los nuevos anuncios de Washington sobre el futuro de la explotación de las gigantescas reservas de hidrocarburos de Venezuela.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdió un 1.22% hasta $59.96 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, cedió un 2.00% hasta $55.99 dólares.

Al cierre de la sesión, el petróleo terminó cotizando en $56.15 dólares por barril, con un retroceso de 1.72 por ciento. Así, el petróleo hila dos sesiones consecutivas de pérdidas, pues el mercado se mantiene cauteloso a los comentarios de Donald Trump.

