Tesla construirá nueva fábrica en Shanghái para baterías

La compañía de vehículos eléctricos Tesla Inc. planea construir una fábrica en Shanghái para producir dispositivos de almacenamiento de energía, reportó este domingo la prensa estatal.



La fábrica producirá unas 10 mil unidades Megapack al año, reportaron la agencia de noticias Xinhua y la televisora estatal.

Reportaron que la compañía hizo el anuncio en una ceremonia en Shanghái, donde Tesla tiene una fábrica de automóviles.

La nueva instalación producirá la Megapack, la unidad de almacenamiento de energía a gran escala de Tesla, que se sumará a su fábrica de vehículos eléctricos en Shanghái.

