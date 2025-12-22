Podcast
Bad Bunny deslumbra en CDMX con ‘La Casita’ y estrellas invitadas

Diferentes personalidades de la música, la televisión y el cine son los invitados especiales de Bad Bunny durante sus conciertos en la Ciudad de México

Bad Bunny se presentó con gran éxito en la Ciudad de México, como parte de su reciente gira titulada Debí Tirar Más Fotos, en la que ‘La Casita’ es un elemento que se ha vuelto icónico.

Como parte de la producción del show hay un segundo escenario, en el que está una réplica de una casa representativa de Puerto Rico, país natal del reggaetonero, quien en esta etapa de su carrera enaltece las costumbres y tradiciones de la isla.

‘La Casita’ además tiene la peculiaridad de que cada noche tiene invitados especiales, quienes cantan y bailan junto a personas del público e incluso con ‘El Conejo Malo'.

En México sorprendió la presencia de Salma Hayek, Loreto Peralta, Danna, Eiza González, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Galilea Montijo, por mencionar a algunos.

Además, Julieta Venegas acudió para cantar con Bad Bunny los temas Lo Siento BB y Ojitos Lindos, además de su canción Lento, con la que se echó al público a la bolsa.

No todos los famosos asistieron la misma noche; algunos coincidieron, como Salma y Loreto o Eiza y Luis Gerardo, pues Bad Bunny ofreció shows del 10 al 21 de diciembre

