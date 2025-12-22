Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_2_e74840aa8e
Coahuila

Show de Shakira habría causado daño al erario de Coahuila

El impuesto reportado por el concierto no coincide con las estimaciones de taquilla y aforo; la diferencia podría representar millones no ingresados al Estado

  • 22
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Coahuila podría haber sufrido un posible daño a la hacienda pública derivado de una presunta subrecaudación del Impuesto sobre Espectáculos Públicos durante el concierto de Shakira, realizado el 20 de agosto de 2025 en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM), en Torreón, luego de que el monto reportado oficialmente no coincide con estimaciones mínimas basadas en la venta de boletos y la capacidad del inmueble. 

De acuerdo con información obtenida por El Horizonte, a la Administración Fiscal General (AFG) se le reportó un ingreso aproximado de 500 mil pesos por concepto de dicho impuesto. Sin embargo, al considerar una asistencia estimada de entre 25 mil y 30 mil personas, así como boletos con precios que oscilaron entre 2 mil 840 y 6 mil 935 pesos, la facturación total del evento habría superado los 120 millones de pesos. 

Conforme a la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, el Impuesto sobre Espectáculos Públicos equivale al 8 por ciento del ingreso bruto por taquilla, sin deducciones. Bajo este criterio, el concierto de la artista colombiana habría generado para el Estado un ingreso de entre 9.6 y 11.3 millones de pesos, una diferencia sustancial frente a lo reportado oficialmente. 

Señalamientos de presuntas irregularidades internas 

Fuentes con conocimiento del caso señalan que esta discrepancia podría estar relacionada con presuntas irregularidades internas en el proceso de recaudación, atribuibles al director de Padrones, Eduardo Sarabia, con el respaldo del exadministrador fiscal general Ernesto Prado Arévalo, identificado como su padrino político. 

De acuerdo con estas versiones, la reducción artificial de la base gravable del evento se habría dado mediante condonaciones no documentadas y la supuesta entrega de cortesías que no habrían existido, mecanismos que, de confirmarse, representarían una afectación directa a los ingresos estatales. 

Hasta el momento, dichas acciones no habrían sido informadas ni al secretario de Finanzas del Estado, José Antonio Gutiérrez, ni al actual administrador fiscal general, José María Morales Padilla, según las mismas fuentes. 

Falta de claridad y revisión pendiente. 

Pese a la magnitud del evento, no existe una confirmación pública sobre el monto exacto que ingresó a las arcas estatales por este concepto, ni se ha transparentado si existieron cortesías debidamente acreditadas o condonaciones con sustento legal.  

Ante estos señalamientos, se espera que las autoridades estatales realicen una revisión exhaustiva de los cortes de taquilla, reportes de boleteras, aforo real y registros fiscales del concierto, a fin de determinar si existió un daño a la hacienda pública y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a la ley. 

Por ahora, ni la Secretaría de Finanzas ni la Administración Fiscal General han emitido una postura oficial sobre este caso. Por lo anterior, El Horizonte solicitará, a través del portal de transparencia, toda la información relacionada con la recaudación y fiscalización del evento. 

Especialistas advierten obligación de fiscalización directa 

Especialistas en finanzas públicas advierten que los eventos de alto impacto económico, como conciertos internacionales o partidos de selecciones nacionales, representan una fuente relevante de ingresos para el Estado, por lo que la autoridad fiscal está obligada a verificar directamente los reportes de taquilla y boleteras, además de realizar revisiones posteriores. 

“El riesgo de evasión o su recaudación aumenta cuando no hay fiscalización directa ni transparencia en los cálculos. En espectáculos de esta magnitud, la autoridad debe comprobar ingresos reales y no limitarse a lo que se le reporta”, señalan analistas consultados. 

Postura oficial: impacto económico positivo, cifras en revisión. 

Sobre el impacto de este tipo de eventos, el secretario de Finanzas de Coahuila, José Antonio Gutiérrez, ha señalado públicamente que conciertos como el de Shakira en el mes de agosto y encuentros de la Selección Mexicana en noviembre generan un efecto positivo para la recaudación estatal, no solo por el impuesto sobre espectáculos, sino por la derrama económica, generación de empleos y activación de sectores como hotelería, comercio, servicios y transporte. 

El funcionario explicó que el impuesto por espectáculos públicos se distribuye entre municipios y el Estado, conforme a la normativa vigente, y que cada evento relevante contribuye a fortalecer las finanzas públicas y a posicionar a Coahuila como sede atractiva para espectáculos de talla nacional e internacional. No obstante, reconoció que será necesario analizar con detalle las cifras finales para dimensionar con precisión la aportación económica de cada evento. 

Mientras tanto, el caso del concierto de Shakira ha abierto un debate sobre la fiscalización real de los grandes espectáculos en Coahuila y la necesidad de que las autoridades responsables del cobro de impuestos informen de manera clara, documentada y proactiva sobre el destino de estos recursos públicos, especialmente en un año en el que otros eventos masivos también debieron haber generado ingresos similares para el Estado. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

como_milan_australia_218de4f92b
Cancela Serie A partido entre AC Milán-Colmo en Australia
kristi_noem_9_gty_gmh_250117_1737127116195_hp_Main_16x9_1600_80388107cf
Trump ofrece 3 mil dólares a migrantes que se autodeporten
inter_buque_chevron_5295040fac
Sale de Venezuela buque petrolero de Chevron rumbo a EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_205df4abb5
Denuncian vecinos de Balcones de Alcalá fuga de aguas negras
EH_UNA_FOTO_c24aff1d6c
Bajan ventas de piñatas en Reynosa; llaman a seguir la tradición
explosion_koura_matamoros_3924e6f1a7
Clausuran parte de la empresa Koura tras explosión
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×