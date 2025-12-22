Show de Shakira habría causado daño al erario de Coahuila

El Gobierno de Coahuila podría haber sufrido un posible daño a la hacienda pública derivado de una presunta subrecaudación del Impuesto sobre Espectáculos Públicos durante el concierto de Shakira, realizado el 20 de agosto de 2025 en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM), en Torreón, luego de que el monto reportado oficialmente no coincide con estimaciones mínimas basadas en la venta de boletos y la capacidad del inmueble.

De acuerdo con información obtenida por El Horizonte, a la Administración Fiscal General (AFG) se le reportó un ingreso aproximado de 500 mil pesos por concepto de dicho impuesto. Sin embargo, al considerar una asistencia estimada de entre 25 mil y 30 mil personas, así como boletos con precios que oscilaron entre 2 mil 840 y 6 mil 935 pesos, la facturación total del evento habría superado los 120 millones de pesos.

Conforme a la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, el Impuesto sobre Espectáculos Públicos equivale al 8 por ciento del ingreso bruto por taquilla, sin deducciones. Bajo este criterio, el concierto de la artista colombiana habría generado para el Estado un ingreso de entre 9.6 y 11.3 millones de pesos, una diferencia sustancial frente a lo reportado oficialmente.

Señalamientos de presuntas irregularidades internas

Fuentes con conocimiento del caso señalan que esta discrepancia podría estar relacionada con presuntas irregularidades internas en el proceso de recaudación, atribuibles al director de Padrones, Eduardo Sarabia, con el respaldo del exadministrador fiscal general Ernesto Prado Arévalo, identificado como su padrino político.

De acuerdo con estas versiones, la reducción artificial de la base gravable del evento se habría dado mediante condonaciones no documentadas y la supuesta entrega de cortesías que no habrían existido, mecanismos que, de confirmarse, representarían una afectación directa a los ingresos estatales.

Hasta el momento, dichas acciones no habrían sido informadas ni al secretario de Finanzas del Estado, José Antonio Gutiérrez, ni al actual administrador fiscal general, José María Morales Padilla, según las mismas fuentes.

Falta de claridad y revisión pendiente.

Pese a la magnitud del evento, no existe una confirmación pública sobre el monto exacto que ingresó a las arcas estatales por este concepto, ni se ha transparentado si existieron cortesías debidamente acreditadas o condonaciones con sustento legal.

Ante estos señalamientos, se espera que las autoridades estatales realicen una revisión exhaustiva de los cortes de taquilla, reportes de boleteras, aforo real y registros fiscales del concierto, a fin de determinar si existió un daño a la hacienda pública y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Por ahora, ni la Secretaría de Finanzas ni la Administración Fiscal General han emitido una postura oficial sobre este caso. Por lo anterior, El Horizonte solicitará, a través del portal de transparencia, toda la información relacionada con la recaudación y fiscalización del evento.

Especialistas advierten obligación de fiscalización directa

Especialistas en finanzas públicas advierten que los eventos de alto impacto económico, como conciertos internacionales o partidos de selecciones nacionales, representan una fuente relevante de ingresos para el Estado, por lo que la autoridad fiscal está obligada a verificar directamente los reportes de taquilla y boleteras, además de realizar revisiones posteriores.

“El riesgo de evasión o su recaudación aumenta cuando no hay fiscalización directa ni transparencia en los cálculos. En espectáculos de esta magnitud, la autoridad debe comprobar ingresos reales y no limitarse a lo que se le reporta”, señalan analistas consultados.

Postura oficial: impacto económico positivo, cifras en revisión.

Sobre el impacto de este tipo de eventos, el secretario de Finanzas de Coahuila, José Antonio Gutiérrez, ha señalado públicamente que conciertos como el de Shakira en el mes de agosto y encuentros de la Selección Mexicana en noviembre generan un efecto positivo para la recaudación estatal, no solo por el impuesto sobre espectáculos, sino por la derrama económica, generación de empleos y activación de sectores como hotelería, comercio, servicios y transporte.

El funcionario explicó que el impuesto por espectáculos públicos se distribuye entre municipios y el Estado, conforme a la normativa vigente, y que cada evento relevante contribuye a fortalecer las finanzas públicas y a posicionar a Coahuila como sede atractiva para espectáculos de talla nacional e internacional. No obstante, reconoció que será necesario analizar con detalle las cifras finales para dimensionar con precisión la aportación económica de cada evento.

Mientras tanto, el caso del concierto de Shakira ha abierto un debate sobre la fiscalización real de los grandes espectáculos en Coahuila y la necesidad de que las autoridades responsables del cobro de impuestos informen de manera clara, documentada y proactiva sobre el destino de estos recursos públicos, especialmente en un año en el que otros eventos masivos también debieron haber generado ingresos similares para el Estado.

Comentarios