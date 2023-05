Wii Sports estará en Salón de la Fama de los videojuegos

El popular juego, en conjunto con The Last of Us, Computer Space y Barbie Fashion Designer, ingresará al Salón de la Fama debido a su impacto en la cultura.

El primer videojuego comercial y el primero comercializado para niñas se dirigen al Salón de la Fama de los Videojuegos Mundiales, junto con un juego postapocalíptico para morderse las uñas y un sistema que convirtió a los abuelos en jugadores.

Computer Space, Barbie Fashion Designer, The Last of Us y Wii Sports fueron anunciados el jueves como la clase del Salón de la Fama de 2023.

El Salón de la Fama honra los juegos de arcade, consola, computadora, portátiles y móviles que han influido en la cultura popular o en la industria de los videojuegos. Las adiciones de este año elevan a 40 el número de juegos consagrados desde su apertura en el museo The Strong en 2015.

Los ganadores fueron votados por un panel de expertos de un campo de finalistas que también incluyeron Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, Goldeneye 007, NBA 2K, Quake y Wizardry.

Computer Space, que funciona con monedas, de Nutting Associates apareció en 1971 como el primer videojuego comercial y fue reconocido por demostrar que los videojuegos podían llegar a audiencias de pago fuera de los laboratorios donde se estaban desarrollando. No obtuvo el tipo de éxito comercial que traería los videojuegos a las masas, según el salón, pero sentó las bases para la industria de los juegos: los desarrolladores establecieron el gigante de los juegos Atari Inc.

The Last of Us, con sus memorables personajes y narraciones, se destacó rápidamente en el campo de los juegos de zombis postapocalípticos cuando fue lanzado por Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment. Más de 200 publicaciones lo nombraron el juego del año cuando entró en escena en 2013. Diez años después, millones de espectadores ahora sintonizan la serie de HBO que inspiró.





“La adaptación de HBO de 2023 ha ampliado el alcance y la popularidad del juego. Creado con la participación de Naughty Dog, el programa ha obtenido el apoyo de críticos y fanáticos como una de las mejores adaptaciones de videojuegos jamás realizadas”, dijo la curadora de videojuegos Lindsey Kurano.

Wii Sports, que se lanzó con el sistema de videojuegos para el hogar Nintendo Wii en 2006, fue galardonada por poner la tecnología basada en el movimiento en las salas de estar de todo el mundo, donde cualquier persona, desde niños pequeños hasta adultos mayores, podía tomar el control y participar en bolos virtuales, tenis partidos y rondas de golf. Los centros comunitarios para adultos mayores adoptaron los juegos por sus beneficios sociales y de salud.

“Con más de 82 millones de copias vendidas, Wii Sports es uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos', dijo Aryol Prater, especialista en investigación de juego y cultura en The Strong.

Por otra parte, Barbie Fashion Designer fue el primer videojuego dirigido a niñas, permitiéndoles diseñar e imprimir ropa para sus muñecas Barbie. Rápidamente despegó, vendiendo más de 500.000 copias en dos meses después de su lanzamiento en 1996 por Digital Domain/Mattel Media. El juego no solo amplió la audiencia de los videojuegos, sino que también inició una discusión sobre el género y los estereotipos en los juegos que continúa hoy, según el Salón de la Fama.