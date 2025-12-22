Anuncia Sheinbaum inversión récord y proyectos clave para 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que 2026 será un año de fuerte impulso a la infraestructura y al crecimiento económico, con la presentación de un programa de mayor inversión pública y mixta que permitirá acelerar obras estratégicas iniciadas este año.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo es ampliar la inversión en carreteras, energía, aeropuertos y otros proyectos prioritarios, bajo un modelo distinto a las antiguas Asociaciones Público-Privadas.

Un nuevo esquema de inversión

Sheinbaum detalló que el nuevo modelo combinará recursos públicos y privados, pero con reglas claras y enfoque social. “Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas. Eso va a ser muy bueno para el país”, afirmó.

Añadió que este esquema ya se ha probado en proyectos específicos, como carreteras y aeropuertos regionales, y que ahora se aplicará de manera más amplia.

“Es un esquema muy distinto a lo que eran las APPs y lo vamos a desarrollar de manera importante”, subrayó.

Infraestructura y sectores estratégicos

La presidenta señaló que el modelo se extenderá a sectores clave como electricidad, Pemex y carreteras, además de otras obras de infraestructura.

“Esto va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país, garantizando el bienestar de la gente y dando impulso a la economía”, dijo.

También destacó la importancia de consolidar los polos de bienestar que ya están en marcha, como parte de una estrategia integral de desarrollo regional.

Tratado comercial y certidumbre

Además, la mandataria indicó que 2026 será un año clave por el cierre del proceso de revisión del tratado comercial, lo que, aseguró, dará mayor certidumbre a la inversión extranjera.

“Eso va a ser muy bueno porque fortalece la certidumbre para la inversión en nuestro país, particularmente para la exportación”, afirmó.

Programas sociales y seguridad

En el ámbito social, adelantó la consolidación de los programas de bienestar.

“A partir de enero ya todas las mujeres de 60 a 64 años tienen su apoyo y todos los jóvenes de secundaria”, recordó, además de anunciar nuevas becas para primaria y más apoyos para jóvenes.

En materia de seguridad, reconoció que el combate a la extorsión será una prioridad del gabinete. “Le vamos a dedicar una buena parte del tiempo del Gabinete de Seguridad”, aseguró.

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo federal resaltó que continuará el fortalecimiento del Sistema Universal de Salud y del IMSS-Bienestar, junto con nuevas obras y la credencialización del sistema, así como la expansión de la educación pública.

“Va a ser un muy buen año”, concluyó.

