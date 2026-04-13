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Coahuila

Stellantis garantiza estabilidad laboral en Ramos Arizpe

El tesorero municipal detalló que la empresa sí contempla expansión en Saltillo, lo que podría impactar de manera positiva en la dinámica regional.

  • 13
  • Abril
    2026

La empresa automotriz Stellantis mantendrá sin cambios su plantilla laboral en Ramos Arizpe y analiza proyectos de expansión en la región sureste, lo que da certidumbre al sector industrial ante versiones recientes sobre posibles recortes.

Durante su participación en un evento corporativo en la Ciudad de México, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó, tras dialogar con el CEO de Stellantis México, Daniel Alejandro González, que la compañía no contempla despidos y, por el contrario, mantiene planes de crecimiento vinculados a nuevas líneas de producción, especialmente en el área de motores.

El edil destacó que la empresa trabaja en fortalecer su operación y su red de proveeduría, lo que permitiría en el mediano plazo generar más empleos y ampliar su presencia en la región.

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Por su parte, el tesorero municipal Juan Francisco Solís, quien también estuvo presente en dicho evento, precisó que en el caso específico de Ramos Arizpe, la planta mantiene su nivel actual de empleo sin crecimiento inmediato, debido a limitaciones en la cadena de suministro, aunque subrayó que la operación se mantiene firme.

Detalló que la empresa sí contempla expansión en Saltillo, lo que podría impactar de manera positiva en la dinámica regional, mientras que Ramos Arizpe continúa siendo un punto estratégico para la producción de motores, incluidos los destinados a unidades de la marca RAM.

De acuerdo con información presentada por la compañía, Stellantis concentra una parte significativa de su fuerza laboral en Coahuila, consolidándose como uno de los principales generadores de empleo en la industria automotriz del país.

Este escenario, señalaron autoridades municipales, permite mantener la estabilidad económica en la región, al tiempo que se continúa gestionando la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento del sector industrial. 

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