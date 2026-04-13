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Nacional

Cumple 10 años Congreso Int. Spa, Médico y Micropigmentación

El evento reunió a especialistas de diversos países para impulsar la profesionalización y el intercambio de conocimientos en la industria estética y de la salud

  • 13
  • Abril
    2026

En el marco de su décimo aniversario, el Congreso Internacional Spa, Médico y Micropigmentación, organizado por la Universidad Kirei, se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad, reuniendo a especialistas nacionales e internacionales del sector.

Fundada en 1997, la institución tiene como objetivo formar a nivel medio superior profesionales íntegros, con capacidades científicas y técnicas que les permitan ofrecer servicios de calidad en la industria estética y de la salud.

Durante la ceremonia de apertura, estuvo presente la iniciadora del congreso, Susana Cabrera Tejada, quien destacó la evolución del evento a lo largo de los años.

“Hoy celebramos una historia de visión, valentía y evolución; 10 años atrás iniciamos con un sueño que hoy es una realidad que trasciende fronteras”, expresó.

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Al evento también asistieron autoridades estatales, entre ellas el subsecretario de Desarrollo Económico, Carlos Serna, así como el presidente de Salud y Turismo Médico del estado, Ramiro Gutiérrez.

El congreso contó con la participación de jueces y speakers de talla mundial provenientes de países como Japón, Corea, Taiwán, Argentina, México, Rusia, Perú y Vietnam, quienes compartieron técnicas de actualización en estética facial y micropigmentación.

Además, se realizó la entrega de reconocimientos a los ponentes por su contribución en la difusión de conocimientos, en un evento que también incluyó un espectáculo como parte de la celebración.

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Con este tipo de encuentros, organizadores del congreso aseguran que se busca potencializar la industria estética, promoviendo la profesionalización y el intercambio de experiencias a nivel internacional.


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