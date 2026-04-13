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Coahuila

Ramos Arizpe reporta 90% de compromisos cumplidos

El anuncio se realizó durante la entrega de recursos del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, mediante el cual comunidades escolares deciden el destino de apoyos

  • 13
  • Abril
    2026

A poco más de un año de administración, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino aseguró haber cumplido cerca del 90 por ciento de sus compromisos de campaña en Ramos Arizpe, con avances en áreas como educación, seguridad, salud y desarrollo social.

El edil atribuyó este nivel de cumplimiento al trabajo operativo del municipio y al respaldo del gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas, lo que, afirmó, ha permitido acelerar la ejecución de proyectos.

Entre las acciones destacadas se encuentran la implementación de rutas de transporte estudiantil gratuito, la operación de clínicas de salud popular, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia C2 y la construcción de un centro de rehabilitación para personas con adicciones. 

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En materia social, también se han impulsado programas de apoyo a familias, así como esquemas de asistencia a través del DIF municipal. El anuncio se realizó durante la entrega de recursos del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, mediante el cual comunidades escolares deciden el destino de apoyos para infraestructura y equipamiento.

En esta jornada se beneficiaron planteles de nivel preescolar y primaria con una inversión de 200 mil pesos, destinados a la adquisición de materiales como equipo didáctico, pantallas y sistemas de climatización.

El alcalde señaló que estos avances forman parte de una estrategia para atender necesidades prioritarias en el municipio, en un contexto de crecimiento urbano y demanda de servicios.

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