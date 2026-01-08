Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas

Porque además de Nuevo León, también beneficiarían a Tamaulipas, expertos recomendaron que ambos estados hagan “frente común” ante la federación para impulsar proyectos hídricos de largo plazo como el acueducto del Río Pánuco hacia el estado y hasta una desalinizadora de agua en Matamoros.

Estos proyectos serían adicionales a los que ya se están instrumentando en Nuevo León, como el combate de fugas y reducción per cápita de consumo.

Al lograr que esos proyectos sean “regionales” e incluso “presidenciales”, afirmaron expertos, el alto costo se dividiría y sería más factible realizarlos.

En el caso del acueducto para traer agua del río Pánuco al noreste mexicano, la inversión se ha estimado por la propia presidenta de la República en $100,000 millones de pesos, que es 60% más caro que los $60,000 millones que se calculaban en el 2011 cuando el proyecto fue frenado por motivos políticos.

En cuanto a la desalinizadora, no hay estimación de costos, pero los expertos señalan que incluso serían más caros.

El debate de “desempolvar” proyectos hídricos de largo plazo se reaviva a raíz de situaciones como las que enfrenta Nuevo León, el cual arrancó el año con 31% menos agua en sus presas y un pronóstico de 34% menos lluvias en los primeros meses del 2026.

En entrevista para este medio, Santos Sáenz, experto en materia hídrica, señaló la importancia de preservar los proyectos como el acueducto en el afluente antes mencionado, pero con la inversión compartida entre Tamaulipas y Nuevo León.

“Se ha mantenido vigente la concesión de agua del Río Pánuco, porque eso a Tamaulipas le conviene; ese es un muy buen proyecto; la mayoría de los especialistas coinciden en que es una de nuestras mejores alternativas".

“Al inicio se contemplaba que fuera solo inversión de Nuevo León, para traer todo el trazo, pero si ya se suma, por ejemplo, Tamaulipas y dice: ‘Yo pongo una parte para llegar hasta mis presas y luego ya otra Nuevo León', pues eso le aumenta mucho la viabilidad económica del proyecto”, comentó Sáenz.

Este miércoles El Horizonte dio a conocer que Nuevo León arrancó el 2026 con menos agua en sus presas y con una expectativa de escasez de lluvias que se mantiene, por lo menos, en los primeros meses del año.

Según un análisis de El Horizonte, realizado en base a datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las presas de la entidad tienen 30% menos líquido que hace un año y los pronósticos de lluvia están 34% por debajo de lo que normalmente debería precipitarse entre el diciembre que concluyó y febrero próximo.

Según los datos de la Conagua, la presa en la que se nota la mayor disminución es El Cuchillo, la cual bajó casi 40% en un año, pues en el 2025 se le extrajeron más de 400 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua presuntamente para contribuir al pago del adeudo con Estados Unidos.

Además, la reducción obedecería a que el consumo de agua en la urbe regia se mantiene en los 16 metros cúbicos por segundo (m³/s), incluso en invierno, que es cuando este baja por condiciones climatológicas.

El 24 de febrero del 2025, el gobernador, Samuel García, le dijo a El Horizonte que la Presidencia de la República convocaría a cuatro estados para “regionalizar” el proyecto del Pánuco, y que aunque eso implicaría compartir la concesión del estado, también traería como beneficio que el costo se repartiría.

Sin embargo, el tema ya no se abordó a lo largo del año.

Ya hay más tecnología

El experto recordó que cuando el proyecto del Pánuco se contempló bajo el nombre “Monterrey VI”, se consideró un tema político y no contaba con las ingenierías adecuadas, acrecentando el costo del proyecto, pero que con una buena ejecución podría ser muy viable para el abasto de agua para la región noreste del país.

“Cuando se llamó Monterrey VI, se politizó mucho porque por ahí no estaban bien hechas las ingenierías; iba a ser un proyecto con sobrecostos muy altos que tenía dudas de la calidad del agua, pero ese es un proyecto que, bien ejecutado, con un buen proyecto, con una buena ingeniería detrás, es un proyecto muy viable".

“También está el de desalinizar agua de Matamoros, eso también es muy viable, pero ese sí, lo que tiene es que es de los proyectos más costosos, ya hablando de los costos operativos; desalinizar sí es de las tecnologías más caras del mundo, funciona muy bien, pero sí es muy costosa”, añadió Sáenz.

Detalles del acueducto

Nuevo León tiene desde el 14 de diciembre del 2011 una concesión por 50 años para extraer agua del río Pánuco, que abarca Veracruz y San Luis Potosí.

La concesión contempla que, de 2015 a 2026, lo cual ya no ocurrió, se podía extraer de ese afluente 5 metros cúbicos por segundo (m³/s); luego, entre 2027-2050, 10 m³/s y del 2050 en adelante 15 m³/s.

Cuando fue truncado, el entonces llamado Monterrey VI tenía un costo de $60,000 millones de pesos, pero ahora se estima en $100,000 millones, que es 66% superior.

El Monterrey VI es un acueducto de 372 kilómetros, que desembocaría en la presa Cerro Prieto, de Linares, proveniente desde Veracruz.

