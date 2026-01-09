Podcast
Arteaga_se_prepara_ante_descenso_temperaturas_dad70cbf0a
Coahuila

Arteaga se prepara ante descenso de temperatura

Ante el pronostico de condiciones gélidas, autoridades mantienen al menos cinco albergues listos para brindar refugio a quien más lo necesite

  • 09
  • Enero
    2026

Ante el descenso de temperaturas previsto para los próximos días, en Arteaga se activaron medidas preventivas para reducir riesgos a la población, especialmente en zonas serranas y comunidades con mayor exposición al frío extremo.

Como parte de la preparación, ya se cuenta con bultos de sal para atender vialidades donde pudiera formarse escarcha o hielo, principalmente en tramos de riesgo. Además, se definieron rutas alternas de circulación para mantener el flujo vehicular en caso de cierres temporales por condiciones peligrosas en el camino.

En el municipio se mantienen cinco albergues listos para operar, ubicados en:

  • Cabecera municipal (2)
  • San Antonio de las Alazanas (1)
  • Tunal (1)
  • Huachichil (1)

Estos espacios podrán recibir a personas que requieran resguardo ante las bajas temperaturas.

Cuerpos de rescate se mantienen en alerta

De forma paralela, se mantiene en alerta personal de Protección Civil, Bomberos, cuerpos de seguridad y sector salud, así como seis ambulancias disponibles para la atención de emergencias relacionadas con la onda gélida. Las clínicas locales estarán atentas a posibles afectaciones por enfermedades respiratorias o hipotermia.

En los próximos días iniciará además la distribución de 8 mil cobertores para familias que lo requieran en todo el municipio, como parte de las acciones preventivas ante el frío.

Arteaga-se-prepara-ante-descenso-temperaturas.jpg

Autoridades de emergencia reiteraron el llamado a extremar precauciones en el uso de calentadores, leña y carbón en interiores, procurando siempre una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Para solicitar apoyo o reportar alguna situación de riesgo, se mantienen habilitados los teléfonos de atención y emergencia locales, mientras continúan los monitoreos meteorológicos ante la evolución de esta onda fría.

 


Comentarios

Etiquetas:
