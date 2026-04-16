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Coahuila

Acuerda Coahuila alianza tecnológica con universidad de Arizona

El proyecto contempla la implementación de programas académicos alineados a la demanda industrial, lo que permitiría generar empleos especializados

  • 16
  • Abril
    2026

El gobierno de Coahuila firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con la Universidad Estatal de Arizona para desarrollar talento especializado en la industria de semiconductores, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante su gira de trabajo en Washington D.C.

Acuerdo busca fortalecer capital humano e innovación

El acuerdo establece una colaboración enfocada en la formación de capital humano, investigación aplicada y transferencia de tecnología, con el objetivo de preparar perfiles técnicos y profesionales que respondan a las necesidades de este sector estratégico.

La industria de semiconductores es considerada clave en la economía global debido a su participación en la fabricación de dispositivos electrónicos, automóviles, equipos médicos y sistemas de telecomunicaciones, además de su papel en el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial.

De acuerdo con el mandatario estatal, este convenio busca posicionar a Coahuila dentro de la cadena de suministro de alta tecnología en América del Norte, en un contexto marcado por la relocalización de empresas y procesos productivos.

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Impulsan programas académicos y empleos especializados

El proyecto contempla la implementación de programas académicos y de capacitación alineados a la demanda industrial, lo que permitiría generar empleos especializados y mejorar la competitividad del estado en sectores de innovación.

En la firma del acuerdo también participaron el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, y la directora de Pro Coahuila, Sofía Delgadillo Díaz, quienes señalaron que este tipo de alianzas buscan fortalecer la vinculación entre el sector educativo y la industria.


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