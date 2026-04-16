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Coahuila

Refuerza acciones contra el dengue previo a inicio de lluvias

La Secretaría de Salud de Coahuila anunció el inicio de labores preventivas para frenar la proliferación del mosquito antes de la temporada de lluvias

  • 16
  • Abril
    2026

Con el registro de cuatro casos positivos de dengue en lo que va del año, la Secretaría de Salud de Coahuila anunció el inicio de labores preventivas a partir de los primeros días de mayo, con el objetivo de frenar la proliferación del mosquito transmisor antes de la temporada de lluvias.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, recordó que hace dos años la entidad enfrentó un escenario crítico al superar los cinco mil casos de dengue, por lo que desde 2025 se han intensificado las estrategias de prevención en todo el estado.

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Entre las principales acciones implementadas destacan las campañas de descacharrización, la aplicación de abate en depósitos de agua y la promoción para evitar la acumulación de líquidos en los hogares, medidas clave para reducir criaderos del mosquito.

El funcionario explicó que desde febrero se iniciaron trabajos coordinados con los 38 municipios, a fin de fortalecer las medidas preventivas y concientizar a la población sobre la importancia de eliminar posibles focos de infección.

Asimismo, señaló que las lluvias registradas en semanas recientes encendieron las alertas del sector salud, por lo que se prevé iniciar a la brevedad jornadas de fumigación en toda la entidad.

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Aguirre Vázquez adelantó que durante la primera semana de mayo se reforzarán estas acciones, considerando que los meses de junio y julio concentran históricamente el mayor incremento de casos.

Pese a este panorama, destacó que actualmente la incidencia se mantiene baja, con solo cuatro casos confirmados en el estado, lo que atribuyó a las labores preventivas anticipadas.


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