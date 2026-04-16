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Coahuila

Motociclista sufre accidente en carretera Monterrey–Saltillo

Al ser valorado por paramédicos, presentó deformidad en la rodilla izquierda con herida penetrante, por lo que fue trasladado al Hospital General de Saltillo

  • 16
  • Abril
    2026

Un motociclista resultó lesionado tras sufrir un accidente sobre la carretera libre Monterrey–Saltillo, a la altura del entronque hacia la autopista, en el kilómetro 28, en dirección de norte a sur, informó el director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre.

Exceso de velocidad y maniobra de tráiler, causas del percance

De acuerdo con el reporte, el conductor de la motocicleta, identificado como Gerardo Mendoza Tovar, de 32 años de edad y con domicilio en el ejido Higueras, perdió el control de la unidad al circular a exceso de velocidad, luego de que un tráiler se le atravesara en el camino, lo que provocó que terminara impactándose contra un señalamiento carretero.

El lesionado portaba casco de seguridad al momento del accidente y se dirigía a su lugar de trabajo, en restaurantes ubicados sobre la misma carretera.

Al ser valorado por paramédicos, presentó deformidad en la rodilla izquierda con herida penetrante, por lo que fue trasladado al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica especializada.


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