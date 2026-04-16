¿Gorriarán a Cruz Azul? Esto es lo que se sabe

A pesar de contar con uno de los mediocampos más sólidos de la liga, Cruz Azul analiza la posibilidad de reforzar aún más esa zona del campo, y uno de los nombres que ha surgido es el de Fernando Gorriarán, actual jugador de Tigres.

De acuerdo con reportes de Fox Sports, la directiva celeste habría tenido acercamientos con el entorno del mediocampista uruguayo, aprovechando que su contrato finaliza a finales de este año.

Sin embargo, en el conjunto felino no contemplan dejar salir al futbolista. Por el contrario, Tigres ya trabaja en su renovación, aunque las negociaciones se han complicado por temas salariales.

En caso de no alcanzar un acuerdo, Gorriarán podría salir como agente libre en el próximo mercado invernal, lo que abriría la puerta para que Cruz Azul lo fiche sin pagar una transferencia cercana a los cuatro millones de euros.

Pese a estos reportes, el escenario aún está lejos de concretarse.

El diario Récord señaló que no existen negociaciones formales entre el jugador y el club cementero, y que la información podría tratarse de una “filtración” para presionar en la renovación del mediocampista con Tigres.

Por ahora, el posible movimiento se mantiene dentro del llamado “futbol de estufa”, a la espera de que las negociaciones contractuales definan el futuro del volante sudamericano.

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