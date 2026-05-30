México presentaría su convocatoria para el Mundial 2026 en video

La espera por conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial podría llegar a su fin este domingo, cuando el técnico Javier Aguirre revele oficialmente a los futbolistas que representarán al país en la máxima justa del futbol internacional.

De acuerdo con información publicada por el diario RÉCORD, la presentación de la convocatoria podría realizarse mediante un video especial, siguiendo una tendencia que varias selecciones han adoptado para anunciar a sus jugadores de una manera innovadora y atractiva para los aficionados.

Aunque fuentes cercanas al combinado nacional señalan que la fecha todavía no está completamente confirmada, todo apunta a que el anuncio se realizará en las próximas horas.

La presentación genera expectativa

La atención no solo está centrada en los nombres que integrarán la lista final, sino también en el formato elegido para darla a conocer.

En los últimos meses, varias selecciones han apostado por producciones audiovisuales de gran calidad para revelar sus convocatorias, generando una fuerte conexión con sus seguidores y una amplia repercusión en redes sociales.

Inglaterra y Francia marcaron tendencia

La selección de Inglaterra llamó la atención con un video inspirado en The Beatles, utilizando la canción "Come Together" y la voz de John Lennon como parte de una producción ambientada en las calles de Londres.

La propuesta incorporó elementos visuales inspirados en "Yellow Submarine" y en la estética de la década de los sesenta para presentar a sus 26 convocados.

Por su parte, Francia apostó por una producción cargada de humor y referencias culturales a los tres países anfitriones del Mundial: Estados Unidos, México y Canadá.

El video incluyó carreteras, anuncios luminosos, restaurantes de comida rápida y diversos elementos asociados con la cultura mexicana, entre ellos retratos de Frida Kahlo, sombreros tradicionales y aguacates.

México busca sorprender rumbo al Mundial

Ante estos antecedentes, la expectativa en torno a la presentación de la convocatoria del Tri es elevada.

Al ser uno de los países sede del Mundial, existe la posibilidad de que la Federación Mexicana de Futbol prepare una propuesta creativa que destaque tanto por su producción como por el mensaje que acompañe a los futbolistas elegidos por Javier Aguirre.

Mientras tanto, la afición permanece atenta al anuncio oficial que definirá a los jugadores encargados de representar a México en la próxima Copa del Mundo.

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