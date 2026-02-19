Podcast
pescados_8ac530c6db
Coahuila

Altas temperaturas elevan riesgo de intoxicaciones por mariscos

Los productos de origen marítimo son altamente perecederos y su descomposición se acelera cuando no se mantienen en condiciones adecuadas de refrigeración

El incremento en el consumo de pescados y mariscos durante la temporada de Cuaresma, combinado con el aumento gradual de las temperaturas en la entidad, eleva el riesgo de infecciones e intoxicaciones alimentarias, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila.

La especialista en nutrición del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, Miriam Viviana Rosas Villela, explicó que los productos de origen marítimo son altamente perecederos y su descomposición se acelera cuando no se mantienen en condiciones adecuadas de refrigeración, lo que puede derivar en problemas gastrointestinales que, en algunos casos, pueden ser graves.

Señaló que uno de los principales factores de riesgo es adquirir estos alimentos en establecimientos que no garantizan la cadena de frío o higiene adecuada.  

Por ello, recomendó verificar que el pescado tenga ojos y piel brillantes, escamas firmes y ausencia de mal olor. En el caso de moluscos como ostiones o mejillones, indicó que deben tener las conchas completamente cerradas.

Una vez en casa, los mariscos deben mantenerse congelados si no se consumirán de inmediato, ya que dejarlos a temperatura ambiente favorece la proliferación de bacterias.

También recomendó extremar medidas de limpieza en la preparación, evitando la contaminación cruzada con otros alimentos.

Desde el punto de vista nutricional, destacó que el pescado y los mariscos representan una alternativa saludable frente a las carnes rojas, siempre que su preparación sea adecuada.

Sugirió métodos de cocción como al vapor, al horno, a la plancha o empapelado, en lugar de fritos o empanizados, para conservar mejor sus propiedades.

El IMSS recomendó consumir este tipo de alimentos de dos a tres veces por semana y reforzar las medidas de higiene, especialmente en esta temporada, cuando el aumento en la demanda y el clima cálido pueden convertirse en factores que impacten directamente en la salud pública.   


