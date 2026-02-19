Podcast
Internacional

Anuncia Donald Trump apertura de archivos sobre extraterrestres

El presidente subrayó que la apertura de estos archivos responde a la necesidad de ofrecer mayor claridad sobre asuntos que han permanecido bajo reserva oficial

  • 19
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que dará instrucciones a distintas agencias federales para que identifiquen, recopilen y hagan públicos archivos relacionados con objetos voladores no identificados (Ovnis), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre.

El mandatario dio a conocer la medida a través de su cuenta en Truth Social, donde señaló que el objetivo es transparentar documentos vinculados con temas que calificó como “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”. Según explicó, la intención es reunir información dispersa en distintas dependencias y avanzar hacia su divulgación pública.

Participación de agencias federales

De acuerdo con lo expresado por Trump, la acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias del Gobierno federal. El planteamiento busca arrojar luz sobre expedientes que durante décadas han alimentado especulaciones en torno a la existencia de fenómenos aéreos no identificados y la posibilidad de vida extraterrestre.

El presidente subrayó que la apertura de estos archivos responde a la necesidad de ofrecer mayor claridad sobre asuntos que han permanecido bajo reserva oficial y que continúan generando interés tanto en la opinión pública como en sectores especializados.

Reacción tras declaraciones de Obama

El anuncio se produce después de comentarios realizados por el expresidente Barack Obama en un pódcast conducido por el periodista Brian Tyler Cohen, donde participó en una dinámica de preguntas rápidas sobre la existencia de vida extraterrestre.

Ante la pregunta de si los extraterrestres son reales, Obama respondió: “Son reales, pero yo no los he visto”, y añadió que no existen instalaciones secretas subterráneas destinadas a ocultar información, salvo que se tratara de una conspiración de gran magnitud que incluso excluyera al propio presidente de Estados Unidos.

Trump reaccionó a esas declaraciones durante un encuentro con reporteros a bordo del Air Force One, donde afirmó que Obama “dio información clasificada” y cometió “un grave error”. No obstante, el actual mandatario también reconoció que él mismo desconoce si los extraterrestres existen, aunque defendió la importancia de revisar y hacer públicos los documentos oficiales relacionados con estos fenómenos.

Precisión posterior y debate público

Posteriormente, Obama aclaró en Instagram que durante su presidencia no tuvo acceso a “pruebas” que confirmaran contacto con extraterrestres. Sin embargo, señaló que, considerando la vastedad del universo, es razonable pensar que podría existir vida más allá de la Tierra.

Las declaraciones de ambos exmandatarios reactivaron el debate público en torno a la transparencia gubernamental y el manejo de información vinculada con fenómenos aéreos no identificados, un tema que históricamente ha despertado interés y controversia.

Antecedentes históricos

El interés oficial por estos asuntos no es nuevo. En 2013, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desclasificó documentos que confirmaron la existencia de la base militar conocida como Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2.

Ese antecedente marcó uno de los episodios más relevantes en la apertura de archivos relacionados con instalaciones y proyectos que durante años estuvieron rodeados de especulación. El nuevo anuncio de Trump se inscribe en ese contexto de creciente demanda pública por conocer información oficial sobre fenómenos aéreos y posibles formas de vida extraterrestre.


Comentarios

