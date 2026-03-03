Reportan presunto explosivo cerca de escuela en Reynosa

La mañana de este martes se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en un sector escolar de Reynosa, luego del reporte sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo colocado en la barda perimetral de un jardín de niños.

Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaban actividades escolares, sobre el tramo carretero que conecta a Reynosa con San Fernando, lo que provocó momentos de tensión entre padres de familia, estudiantes y personas que realizaban sus actividades cotidianas en la zona.

A pesar del discurso oficial en torno a una supuesta mejora en las condiciones de seguridad, ciudadanos señalaron que la realidad que se vive en las calles es distinta. Tal es el caso de Sugeiri, quien dijo sentirse directamente afectada por la situación de inseguridad.

“Sí está difícil la situación, hacen cosas que perjudican a toda la ciudadanía, el miedo, el pánico, la psicosis que provocan y todo esto hace que la gente no quiera salir o no quiera hacer sus labores normales”, expresó.

Tras el reporte, al sitio arribaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes establecieron un perímetro de seguridad superior a los 200 metros. Con apoyo de una unidad especializada en manejo de explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se procedió al retiro del objeto sospechoso, aunque el temor ya se había extendido entre quienes se encontraban en el área.

Catarino, quien quedó en medio del operativo cuando acudía a realizar compras, relató lo ocurrido.

“Yo venía de la tienda ahorita y vi que estaba cerrado; pensamos que había algo. Yo salí a los mandados nada más; yo les diría que tengan más cuidado, por favor”, comentó.

El tramo carretero permaneció cerrado aproximadamente durante una hora y, posteriormente, las autoridades informaron que la situación había sido controlada y que el área volvía a la normalidad.

No obstante, entre vecinos persiste la percepción de que no se ha logrado restablecer la tranquilidad. Alfredo, otro ciudadano que se encontraba en el lugar, pidió mayor presencia y acciones por parte de las autoridades.

“Ya no quieren salir, la gente tiene miedo, por eso se amontona. Es muy difícil vivir así de esta manera, pero qué le vamos a hacer, es que en realidad las autoridades ya no se quieren a lo hondo”, manifestó.

Aunque el presunto artefacto fue retirado sin que se reportaran personas lesionadas, el incidente volvió a encender la preocupación social en una zona donde diariamente transitan familias y estudiantes.

