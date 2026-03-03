Presentan a nuevo subsecretario de Prevención de las Violencias

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, Miguel Torruco Garza se incorporó como subsecretario de Prevención de las Violencias en la dependencia que encabeza Omar García Harfuch.

La institución explicó que el nombramiento busca fortalecer la estrategia de seguridad desde la atención a las causas, mediante políticas públicas integrales, coordinadas y con enfoque territorial orientadas a la construcción de paz.

Lanzan programa México Imparable

Como parte de sus responsabilidades, Torruco Garza encabezará el programa México Imparable, que contempla la construcción de 100 Centros Comunitarios en todo el país.

Estos espacios estarán ubicados en zonas consideradas prioritarias para la pacificación y estarán dirigidos principalmente a jóvenes. Integrarán actividades deportivas, culturales y servicios de atención a la salud mental, con el propósito de prevenir las violencias y reconstruir el tejido social desde las comunidades.

La SSPC subrayó que el programa forma parte de una estrategia preventiva que busca generar oportunidades y entornos seguros para las juventudes.

Acciones con coordinación interinstitucional

La Subsecretaría de Prevención de las Violencias impulsará acciones territoriales y comunitarias en coordinación con distintas dependencias y niveles de gobierno.

Según la dependencia, las políticas estarán sustentadas en evidencia y se enfocarán en civismo, educación, deporte, cultura, salud mental y participación social, con el fin de prevenir el delito y fortalecer la cohesión comunitaria.

Trayectoria y formación

Miguel Torruco Garza es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana.

Complementa su formación con estudios en estrategias digitales y comunicación en instituciones internacionales, además de capacitación en economía e idiomas.

Es trilingüe, con dominio de español, inglés e italiano.

Durante su paso como diputado federal en la LXV Legislatura presentó más de 50 iniciativas, entre ellas propuestas sobre el regreso de trenes de pasajeros, la defensa del litio como recurso estratégico y el endurecimiento de sanciones contra la extorsión. También presidió el Grupo Interparlamentario México–Estados Unidos, desde donde promovió la coordinación bilateral en materia de seguridad.

Al asumir el cargo, Torruco Garza afirmó que la prevención de las violencias debe comenzar con la atención a las causas estructurales.

“La prevención de las violencias comienza con generar horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte”, expresó.

