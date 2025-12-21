Escuela Superior de Música ofrecerá curso con método Suzuki

La Escuela Superior de Música ha programado un curso basado en la filosofía Suzuki, diseñado especialmente para acercar a los niños a la música y a diversos instrumentos.

Juan Antonio Espericueta García, director de la escuela, explicó que el curso comenzará en enero y tiene como objetivo fortalecer el vínculo de los niños con la música. “La filosofía Suzuki es un estilo de enseñanza musical que busca formar educadores musicales. Por ello, implementamos este curso”, indicó el director.

Espericueta enfatizó que se pretende que los niños no solo vean la música como un pasatiempo, sino como una forma de vida. Los cursos se llevarán a cabo los sábados y tendrán una duración de una hora, con un costo de 1,200 pesos.

