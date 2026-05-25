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Coahuila

Andy López Beltrán se está curando en salud: 'Alito' Moreno

Alejandro Moreno fustigó a la 4T al considerar que los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum han descuidado asuntos importantes para el país

  • 25
  • Mayo
    2026

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, consideró que la salida de Andrés “Andy” López Beltrán como Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es un distractor y una manera de curarse en salud al considerar que ese partido busca que evada la responsabilidad de la derrota que sufrirán en Coahuila en la elección del 7 de junio.

“Ahora lo que van a querer decir es que el zapato y la macaniza que se le dio aquí en Coahuila, él no tiene nada qué ver, porque ya no estaba… no, él es el responsable, ellos son los principales responsables, porque ¿no dijeron que hasta se habían venido a vivir a Coahuila?, yo creo que están haciendo esta estrategia de Morena de querer generar distractores”.

De gira por el estado, donde ofreció una rueda de prensa, Moreno Cárdenas dijo que los hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, son un ejemplo de la corrupción y la impunidad del partido que gobierna el país.

“Imagínense ya en la corrupción los hermanos, los hijos, los cuñados, los primos, los tíos, los sobrinos, esto no es un caso aislado: es una estructura criminal (...) estos cínicos y corruptos de los hijos de López Obrador tienen que pagar, y hay que decirlo (…) ¿quién los metio a la política?, López Obrador, ¿quién los metió a los negocios?, López Obrador… quiénes hicieron el pacto con el crimen?, ellos”.

Moreno Cárdenas fustigó a la 4T al considerar que los gobiernos de López Obrador y de Sheinbaum Pardo han descuidado asuntos tan importantes como el Tratado del Libre Comercio y se han dedicado a proteger a sus narcopolíticos.

Dijo que además, no han cumplido sus promesas a los mexicanos, lo cual se ha visto relejado en el incremento de la canasta básica y los combustibles, que se han incrementado con índices históricos.

“Estos cínicos, sobre todo este impresentable narcopresidente de López Obrador, ¿no decía que la gasolina a 10 pesos?, llegó a estar a 30.00, no tiene vergüenza, una bola de cínicos. Dirán lo que digan pero cuando el PRI estaba en el Gobierno, en noviembre de 2018, el litro de la gasolina estaba a 17.50, ahorita está entre 28.00 y 30.00 pesos”, dijo Alito Moreno.

“Pero aparte estos se robaron más de 600 mil millones de pesos con el huachicol fiscal, y son ellos, son esta bola de gángsters, corruptos, narcopolíticos que los hemos denunciado a todos, como Mario Delgado, como Rubén Rocha Moya, como Américo Villarreal, como Andy López Beltrán, como el Bobby”, agregó.


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