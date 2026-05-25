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Coahuila

Tragedia en kínder: muere niño de seis años por accidente

El lamentable accidente ocurrió en el jardín de niños María Elena Chanes, donde el menor se encontraba jugando durante esta mañana.

  • 25
  • Mayo
    2026

La muerte de un niño de seis años dentro de un jardín de niños en Monclova generó consternación entre vecinos de la colonia Cañada y reavivó la preocupación por las condiciones de seguridad en las áreas recreativas de los planteles educativos.

El lamentable accidente ocurrió en el jardín de niños María Elena Chanes, donde el menor se encontraba jugando durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con versiones de familiares, el pequeño utilizaba uno de los columpios cuando presuntamente una parte de la estructura se desprendió de manera inesperada.

La falla habría provocado que el menor saliera proyectado y golpeara fuertemente su cabeza contra piedras ubicadas en el área de juegos, sufriendo lesiones de gravedad que alarmaron de inmediato a personal y familiares.

Tras el accidente, sus familiares trasladaron al niño en un vehículo particular al Hospital Amparo Pape; sin embargo, al llegar al nosocomio ya no presentaba signos vitales. Autoridades acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar si existió alguna omisión en el mantenimiento del equipo infantil del plantel educativo.


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