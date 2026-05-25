Más de 1,600 personas votan de forma anticipada en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral concluyó en Coahuila las jornadas de Voto Anticipado y Voto de Personas en Prisión Preventiva, mecanismos mediante los cuales mil 611 personas participaron rumbo a la elección local del próximo 7 de junio.

De acuerdo con el INE, estos ejercicios se realizaron del 18 al 24 de mayo como parte de las acciones para garantizar el derecho al voto de ciudadanos que no podrán acudir físicamente a las casillas durante la jornada electoral.

En la modalidad de Voto Anticipado participaron personas con discapacidad o condiciones de salud que impiden su traslado a centros de votación, así como algunos cuidadores primarios registrados previamente ante la autoridad electoral.

El organismo informó que en Coahuila estaban registradas 180 personas para votar bajo este esquema, de las cuales finalmente 164 lograron emitir su sufragio mediante visitas domiciliarias realizadas por personal electoral.

Las 16 personas restantes no pudieron participar debido a problemas de salud, ausencia durante la visita programada, cambios en sus condiciones físicas o desistimiento voluntario.

Por otra parte, el Voto de Personas en Prisión Preventiva se aplicó en ocho centros penitenciarios del estado, incluyendo el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Mesillas, en Ramos Arizpe.

En esta modalidad participaron mil 447 personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia condenatoria firme, de un total de mil 640 registradas.

El INE explicó que para ambos mecanismos se implementaron protocolos especiales de seguridad, traslado de documentación electoral y cadena de custodia, con el objetivo de garantizar legalidad, secrecía y certeza en la emisión del voto.

La autoridad electoral destacó que estos ejercicios forman parte de las acciones de inclusión democrática impulsadas a nivel nacional para ampliar el acceso a los derechos político-electorales de sectores históricamente limitados para acudir a votar de manera presencial.

Con la conclusión de estas modalidades extraordinarias, el INE en Coahuila continuará con la organización de la jornada electoral del próximo 7 de junio, donde se renovarán las diputaciones locales del Congreso del Estado.

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