Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
c3c97ac1_4f35_4ee6_9ed6_365a743133e8_fb7f9db002
Coahuila

Más de 1,600 personas votan de forma anticipada en Coahuila

De acuerdo con el INE, estos ejercicios se realizaron del 18 al 24 de mayo como parte de las acciones para garantizar este derecho.

  • 25
  • Mayo
    2026

El Instituto Nacional Electoral concluyó en Coahuila las jornadas de Voto Anticipado y Voto de Personas en Prisión Preventiva, mecanismos mediante los cuales mil 611 personas participaron rumbo a la elección local del próximo 7 de junio.

De acuerdo con el INE, estos ejercicios se realizaron del 18 al 24 de mayo como parte de las acciones para garantizar el derecho al voto de ciudadanos que no podrán acudir físicamente a las casillas durante la jornada electoral.

En la modalidad de Voto Anticipado participaron personas con discapacidad o condiciones de salud que impiden su traslado a centros de votación, así como algunos cuidadores primarios registrados previamente ante la autoridad electoral.

El organismo informó que en Coahuila estaban registradas 180 personas para votar bajo este esquema, de las cuales finalmente 164 lograron emitir su sufragio mediante visitas domiciliarias realizadas por personal electoral.

Las 16 personas restantes no pudieron participar debido a problemas de salud, ausencia durante la visita programada, cambios en sus condiciones físicas o desistimiento voluntario.

Por otra parte, el Voto de Personas en Prisión Preventiva se aplicó en ocho centros penitenciarios del estado, incluyendo el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Mesillas, en Ramos Arizpe.

cc4dd53a-9f10-4cba-b9e4-58f49b8cdd9d.jpeg

En esta modalidad participaron mil 447 personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia condenatoria firme, de un total de mil 640 registradas.

El INE explicó que para ambos mecanismos se implementaron protocolos especiales de seguridad, traslado de documentación electoral y cadena de custodia, con el objetivo de garantizar legalidad, secrecía y certeza en la emisión del voto.

La autoridad electoral destacó que estos ejercicios forman parte de las acciones de inclusión democrática impulsadas a nivel nacional para ampliar el acceso a los derechos político-electorales de sectores históricamente limitados para acudir a votar de manera presencial.

Con la conclusión de estas modalidades extraordinarias, el INE en Coahuila continuará con la organización de la jornada electoral del próximo 7 de junio, donde se renovarán las diputaciones locales del Congreso del Estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_camara_de_diputados_3b97b561a5
Mayoría de Morena define nuevos consejeros del INE
Camara_de_diputados_cc28d33bbf
Diputados perfilan candidatos para el Consejo del INE
Whats_App_Image_2026_04_18_at_08_40_23_cb96c4bb6f
Descuentos por votar: buscan elevar participación en Torreón
publicidad

Últimas Noticias

AP_26137474228885_d9e9ac9943
Ucrania ataca terminal portuaria y aeródromos en el sur de Rusia
nl_pcnl_eua_64742b49c8
Fortalece PCNL habilidades de rescate y supervivencia en EUA 
Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_31_09_PM_5fcbf40025
Maru Campos enfrenta doble citatorio por caso CIA y denuncia
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×