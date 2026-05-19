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Coahuila

Aparecen más algas en lago del Bosque Urbano de Saltillo

“Este tipo de fenómenos se había presentado ya en otras temporadas de calor intenso”, señaló el director del espacio Luis Sepúlveda.

  • 19
  • Mayo
    2026

Las altas temperaturas registradas durante el fin de semana provocaron la rápida formación de un manto de algas en el lago artificial del Bosque Urbano Ejército Mexicano, fenómeno que, de acuerdo con autoridades ambientales, no representa riesgo para la fauna, las personas ni para la calidad del agua tratada utilizada en el sitio.

Luis Sepúlveda, director del Bosque Urbano, explicó que el cambio brusco de temperatura, sumado a la suspensión temporal del sistema de riego durante el fin de semana, generó condiciones para que el alga apareciera de manera acelerada sobre la superficie del lago.

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Detalló que el cuerpo de agua tiene una capacidad cercana a los tres millones de litros y funciona como parte del sistema de riego que abastece las más de 50 hectáreas del parque en sus distintas etapas.

El funcionario señaló que este tipo de fenómenos ya se había presentado anteriormente durante temporadas de calor intenso, aunque en esta ocasión el crecimiento del alga ocurrió con mayor rapidez debido a las variaciones climáticas recientes.

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Indicó además que el agua utilizada en el lago proviene de una planta tratadora y cumple con los estándares permitidos para su uso ambiental, descartando la presencia de químicos dañinos para personas, animales o vegetación.

Sepúlveda aclaró que las algas incluso generan beneficios ecológicos, ya que posteriormente son reutilizadas como composta natural dentro del mismo bosque urbano, además de servir como alimento para patos silvestres y otras especies migratorias que utilizan el lago como punto temporal de descanso y reproducción.

Actualmente, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realiza trabajos de limpieza y prepara la instalación de nuevas bombas aireadoras con mayor capacidad para evitar que el fenómeno vuelva a repetirse con la misma intensidad durante la temporada de calor.

 


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