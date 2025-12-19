Podcast
Coahuila

Aprueban vender alcohol hasta medianoche en diciembre en Coahuila

Esta ampliación forma parte de las medidas temporales implementadas en el estado para respaldar al comercio y al sector de servicios durante las festividades

  • 19
  • Diciembre
    2025

Con motivo de la temporada navideña, establecimientos como supermercados, tiendas de conveniencia y expendios de bebidas alcohólicas en Saltillo cuentan con un horario ampliado para la venta de estos productos, el cual estará vigente durante todo diciembre.

La disposición permite comercializar bebidas alcohólicas de lunes a domingo, desde las 10:00 de la mañana y hasta las 23:59 horas, con la finalidad de fortalecer la actividad económica en uno de los periodos de mayor movimiento comercial del año.

No obstante, las autoridades locales subrayaron que el ajuste en los horarios no implica flexibilidad en la aplicación de la ley, ya que continúan vigentes las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o por incurrir en conductas de riesgo en la vía pública.

El gobierno municipal informó que los operativos de seguridad, así como los puntos de revisión antialcohol, se mantendrán activos de manera constante a lo largo del mes, con el objetivo de reducir accidentes y proteger a la ciudadanía.

Asimismo, se reiteró el exhorto a la población para consumir de forma moderada y optar por medios de transporte seguros, a fin de disfrutar las celebraciones sin poner en peligro su integridad ni la de terceros.


