Coahuila

Se aprueba paquete económico 2026 para Coahuila

Coahuila aprobó este lunes el paquete económico para 2026, en el que se destaca una importante inversión en seguridad, educación y salud

  • 22
  • Diciembre
    2025

El Congreso del estado de Coahuila aprobó este lunes el paquete económico para 2026, en el que se destaca una importante inversión en seguridad, educación y salud, además de que no se contempla el cobro de nuevos impuestos para los ciudadanos.

El paquete presentado por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, fue discutido durante la sesión del Pleno del Congreso, cuya votación fue de 18 sufragios a favor, y cinco votos de Morena y uno del PT en contra.

La diputada priista Beatriz Fraustro Dávila cuestionó que Coahuila no reciba recursos de la federación que correspondan a su aporte al Producto Interno Bruto.

“Cuando hablamos de desigualdades regionales, no es posible que por cada peso que recauda el estado de Coahuila, se le regresan 37 centavos, y hay otros estados como Chiapas que reciben 1.20, cuando son de los últimos estados en recaudar”.

Destacó que en el caso de Coahuila, la recaudación es resultado de un gobierno efectivo, un manejo efectivo de la administración y la transparencia.

El diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, negó que hubiera una instrucción de la dirigencia nacional de Morena, pero argumentó que Coahuila está recibiendo el recurso que marca la fórmula de participaciones federales, lo cual fue desmentido por la legisladora Perredista en tribuna.

El diputado panista Gerardo Aguado Gómez, coordinador de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, dijo que el paquete para el próximo año fue construido bajo el principio el principio de no afectar la economía de las familias Coahuilenses.

“Coahuila presenta un paquete económico sólido, sin nuevos impuestos, con finanzas en orden y con una clara apuesta por la seguridad y el desarrollo”, afirmó.

Dijo que la eficiente recaudación ayuda a que la ciudadanía contribuya con lo que marca la ley, sin que se afecte su bolsillo y sobre todo, sin comprometer la estabilidad financiera del estado.

“Cuando hay orden financiero, hay seguridad, hay inversión y hay futuro”, señaló el diputado panista.


