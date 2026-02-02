Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fiscal_coahuila_cobro_negocios_ecc3c4ab8c
Coahuila

Asegura fiscal que en Coahuila no hay 'cobro de piso'

El fiscal Federico Fernández Montañez dijo que en Coahuila existen algunos casos de extorsión, en las que los delincuentes tratan de amedrentar con engaños

  • 02
  • Febrero
    2026

Al señalar que en Coahuila se combate el delito de extorsión, el fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, declaró que en Coahuila, a diferencia de otras entidades, no existe el delito de “cobro de piso”.

“Coahuila está libre. Cien por ciento. Aquí no hay cobros de piso. Y si alguien que nos está viendo tiene un dato de que alguien llegue y le hagan cobro de piso, inmediatamente nos dice a nosotros”.

El cobro de piso es el cobro de cuotas “por protección” que exige la delincuencia a los propietarios de negocios o empresas, extorsionándolos so pena de provocarles daño a su patrimonio o a sus familias.

Fernández Montañez dijo que en Coahuila existen algunos casos de extorsión, pero estos se remiten a llamadas telefónicas en las que los delincuentes, frecuentemente de otros estados, tratan de amedrentar a sus víctimas con engaños.

“Son extorsiones virtuales. El 100 por ciento de los números que les hablan son de otros estados, es virtual y además es falso; obviamente te asustas, pero les damos a las víctimas los pasos a seguir. En otros estados, la extorsión no es virtual. Es cara a cara”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

federico_fernandez_seguridad_coahuila_9dec420d58
Coahuila, libre de extorsiones y 'cobro de piso'
publicidad

Últimas Noticias

nacional_scjn_ef1d0eee2b
Fijan criterio de registro civil en caso de gestación sustituta
escena_casa_blanca_bad_bunny_d98da4a6f0
Casa Blanca tacha de 'irónicas' críticas de Bad Bunny al ICE
AP_26034836489915_d7c7a554a1
Tomateros logran su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×