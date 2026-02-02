Asegura fiscal que en Coahuila no hay 'cobro de piso'

Al señalar que en Coahuila se combate el delito de extorsión, el fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, declaró que en Coahuila, a diferencia de otras entidades, no existe el delito de “cobro de piso”.

“Coahuila está libre. Cien por ciento. Aquí no hay cobros de piso. Y si alguien que nos está viendo tiene un dato de que alguien llegue y le hagan cobro de piso, inmediatamente nos dice a nosotros”.

El cobro de piso es el cobro de cuotas “por protección” que exige la delincuencia a los propietarios de negocios o empresas, extorsionándolos so pena de provocarles daño a su patrimonio o a sus familias.

Fernández Montañez dijo que en Coahuila existen algunos casos de extorsión, pero estos se remiten a llamadas telefónicas en las que los delincuentes, frecuentemente de otros estados, tratan de amedrentar a sus víctimas con engaños.

“Son extorsiones virtuales. El 100 por ciento de los números que les hablan son de otros estados, es virtual y además es falso; obviamente te asustas, pero les damos a las víctimas los pasos a seguir. En otros estados, la extorsión no es virtual. Es cara a cara”.

