Afirman que reforma electoral no afectará elecciones en Coahuila
La diputada Luz Elena Morales afirmó que la reforma electoral federal no impactará el próximo proceso electoral en Coahuila
La diputada presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, afirmó que la reforma electoral federal no tendrá impacto en el próximo proceso electoral en Coahuila.
Durante una reciente declaración, Morales explicó que cualquier modificación en la materia debe ser aprobada al menos 90 días antes de la elección federal, lo que limita su aplicación en el corto plazo.
La diputada destacó que el debate y la eventual aprobación de esta reforma a nivel nacional dependerán del Congreso de la Unión, y es posible que se lleven a cabo hasta septiembre. Sin embargo, Morales señaló que ya se ha implementado un cambio significativo en el proceso electoral local: la reducción del periodo de campañas.
Esta reforma, impulsada por legisladores del PRI, establece que las campañas electorales en Coahuila tendrán una duración de 30.
