Coahuila

Conciliación como herramienta para solucionar conflictos: Pronnif

Se busca evitar el daño a los menores de edad, que sean utilizados por los padres de familia como un medio para dañar a la pareja

Los litigios prolongados lo único que hacen es envolver a las parejas y a los hijos en una serie de trámites que llegan a resultar lesivos sobre todo para las niñas y los niños, afirmóla titular de la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia (Pronnif), María Teresa Araiza Llaguno.

Mediación y conciliación como medio de solución de problemas familiares

Dijo que para la Pronnif, los derechos de los niños son la prioridad, y muchas veces dentro de las disputas por la custodia o en los casos de violencia vicaria los perjudicados son los menores, por lo que llamó a recurrir a los medios alternos de solución y no involucrarse en litigios desgastantes.

“Nosotros tenemos como objetivo promover que los asuntos de las familias se arreglen por la mediación, la conciliación, porque los litigios largos y dolorosos acaban involucrando a los papás en una serie de trámites que dañan a los niños y a las niñas.

“Lo hemos platicado mucho en conversatorios y vamos por la mediación (…) nosotros insistimos que en el centro van los niños, las niñas, y utilizar la conciliación y la mediación como herramientas”.

Señaló que desde la Pronnif se busca evitar el daño a los menores de edad, que sean utilizados por los padres de familia como un medio para dañar a la pareja.

“Al niño le afecta en su desarrollo la violencia, sea cual sea la violencia, emocional, el maltrato, el descuido, y para nosotros es nunca perder de vista de que el niño o la niña deben estar siempre en el centro en cuanto a su protección”


