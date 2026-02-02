Podcast
Coahuila

Verificación vehicular para control de emisiones en Ramos Arizpe

Señaló que la verificación vehicular no solo funciona como un trámite administrativo, sino como un mecanismo para detectar fallas mecánicas

  • 02
  • Febrero
    2026

El Programa de Verificación Vehicular 2026 en Ramos Arizpe se mantiene en operación como una herramienta de control de emisiones y monitoreo del parque vehicular que circula en el municipio, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

verificacion-vehicular-ramos-arizpe.jpg

De acuerdo con el edil, la estrategia busca identificar vehículos que no cumplen con los parámetros ambientales, tanto particulares como de servicio público, con el fin de reducir contaminantes que inciden en la calidad del aire y en la salud de la población.

verificacion-vehicular-ramos-arizpe.jpg

El centro de verificación, operado por la Dirección de Ecología en el estacionamiento del Gimnasio Municipal, ha registrado en lo que va del año la revisión de alrededor de 100 unidades, mientras que durante 2025 se verificaron 827 vehículos, cifras que permiten dimensionar el alcance real del programa y el nivel de cumplimiento entre automovilistas y concesionarios.

Gutiérrez Merino señaló que la verificación vehicular no solo funciona como un trámite administrativo, sino como un mecanismo para detectar fallas mecánicas relacionadas con emisiones, especialmente en unidades de transporte que circulan de forma constante dentro de la mancha urbana.

verificacion-vehicular-ramos-arizpe.jpg

El servicio está disponible para empresas, particulares y transporte público, con atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Para realizar el procedimiento, se requiere presentar tarjeta de circulación vigente, identificación oficial y comprobante de pago.

verificacion-vehicular-ramos-arizpe.jpg

Las tarifas establecidas para 2026 son de 164 pesos para vehículos particulares y de 218 pesos para unidades de servicio público, conforme a lo informado por el gobierno municipal.


