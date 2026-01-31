Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
El Festival del Cabrito busca mejorar precios y calidad del producto, fortalecer a productores locales y abrir la puerta a la exportación hacia Texas
El Festival del Cabrito, que se lleva a cabo en Tula, Tamaulipas, busca impulsar la comercialización justa y la exportación de este producto al vecino país del norte, beneficiando a los productores locales.
Actualmente, los intermediarios pagan entre 600 y 800 pesos por cabeza, pero con este festival se pretende dar valor agregado mediante platillos elaborados a base de este producto e incrementar la calidad de los pies de cría, lo que podría mejorar el precio.
Participación de Secretarías y Objetivos
Tres secretarías participan en este evento: Desarrollo Económico, Rural y Turismo.
El objetivo es impulsar la producción caprina y llegar a la exportación, especialmente a Texas, donde hay una gran demanda de consumidores nostálgicos, quienes añoran deleitarse con este platillo que consumían al vivir en México.
Mejoramiento Genético y Apoyo a Productores
Se busca realizar un manejo reproductivo eficiente para incrementar la productividad del ganado y mejorar la genética.
El gobierno estatal apoya a las asociaciones de caprinocultores y al sector social, es decir, a los productores que cuentan con un pequeño hato familiar.
Grupos de Extensionismo y Retos
Hay 9 grupos de Extensionismo en el altiplano que integran 300 productores en Tula, Bustamante y Jaumave.
Sin embargo, el reto es llegar al valle de San Fernando y la Sierra de San Carlos, donde hay cierta reticencia para incorporarse a esta nueva dinámica.
