Tamaulipas

Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas

El Festival del Cabrito busca mejorar precios y calidad del producto, fortalecer a productores locales y abrir la puerta a la exportación hacia Texas

  • 31
  • Enero
    2026

El Festival del Cabrito, que se lleva a cabo en Tula, Tamaulipas, busca impulsar la comercialización justa y la exportación de este producto al vecino país del norte, beneficiando a los productores locales. 

Actualmente, los intermediarios pagan entre 600 y 800 pesos por cabeza, pero con este festival se pretende dar valor agregado mediante platillos elaborados a base de este producto e incrementar la calidad de los pies de cría, lo que podría mejorar el precio.

569d87e5-47d2-472e-bd6e-9e8931c4ad9c.jpeg

Participación de Secretarías y Objetivos

Tres secretarías participan en este evento: Desarrollo Económico, Rural y Turismo. 

El objetivo es impulsar la producción caprina y llegar a la exportación, especialmente a Texas, donde hay una gran demanda de consumidores nostálgicos, quienes añoran deleitarse con este platillo que consumían al vivir en México.

Mejoramiento Genético y Apoyo a Productores

Se busca realizar un manejo reproductivo eficiente para incrementar la productividad del ganado y mejorar la genética. 

9af01f3a-50e2-4d7b-ac99-f5cc2bf31150.jpeg

El gobierno estatal apoya a las asociaciones de caprinocultores y al sector social, es decir, a los productores que cuentan con un pequeño hato familiar.

Grupos de Extensionismo y Retos

Hay 9 grupos de Extensionismo en el altiplano que integran 300 productores en Tula, Bustamante y Jaumave.

Sin embargo, el reto es llegar al valle de San Fernando y la Sierra de San Carlos, donde hay cierta reticencia para incorporarse a esta nueva dinámica.


