Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rafael_del_castillo_muere_fmf_d560a31778
Deportes

Muere Rafael del Castillo, organizador del Mundial México 86

Rafael del Castillo, fue ex presidente de la Federación Mexicana de Fútbol entre 1980 y 1988 y figura central en la organización del México 86

  • 04
  • Marzo
    2026

Rafael del Castillo Ruiz, uno de los dirigentes más influyentes y polémicos en la historia de la Federación Mexicana de Futbol, murió la tarde del 3 de marzo.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó el fallecimiento del ex presidente, quien encabezó el organismo entre 1980 y 1988, etapa en la que se sentaron bases clave para la profesionalización del balompié nacional.

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta el sensible fallecimiento de Rafael del Castillo… cuya labor y entrega dejaron una huella importante en el futbol mexicano”, señaló el organismo en un mensaje difundido en redes sociales.

Protagonista del México 86

Del Castillo fue pieza central para que el país organizara la Copa del Mundo de 1986, torneo que terminó coronando a Argentina de la mano de Diego Armando Maradona y que colocó nuevamente a México en el mapa futbolístico internacional.

argentina-campeon-86.avif

Durante su gestión se impulsó la modernización administrativa de la federación, se fortalecieron estructuras internas y se promovió una visión más profesional del deporte.

En Monterrey, una de las sedes históricas mundialistas y protagonista también en 2026, su legado resuena con especial fuerza por el impacto que tuvo aquella organización en la infraestructura y proyección internacional del futbol mexicano.

Impulsor de talento y formación

El también doctor en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, promovió la creación de estructuras para selecciones menores, impulsó la Escuela Nacional de Capacitación y apostó por la profesionalización del arbitraje.

Su trayectoria dentro del futbol comenzó desde joven como jugador amateur, pero en los años setenta asumió cargos clave dentro de la federación: presidió la Comisión Disciplinaria, fue Secretario General y finalmente presidente del organismo tras recibir el respaldo mayoritario de clubes y sectores del futbol.

Su mandato también quedó marcado por el escándalo de los “cachirules” en 1988, un episodio que dejó una profunda herida en el futbol mexicano y que forma parte inevitable de su historia.

Apenas el pasado 12 de febrero, la federación, encabezada por Ivar Sisniega, le rindió homenaje en vida. Se develó su retrato en el Salón de Presidentes y se entregó a su familia una réplica, un jersey conmemorativo y una fotografía emblemática de su gestión.

Por su parte, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, lo definió entonces como una “pieza clave” para que México albergara su segundo Mundial.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_fc6ea07be5
Nico Sánchez y Guido Pizarro se reencontrarán en el Clásico
Whats_App_Image_2026_03_05_at_1_18_21_AM_21b941c27f
'Pilotos, enciendan sus motores…': inicia Temporada 2026 de F1
Whats_App_Image_2026_03_04_at_9_21_47_PM_0572847c34
Rayados vence por goleada al Querétaro en debut de Nico Sánchez
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_fc6ea07be5
Nico Sánchez y Guido Pizarro se reencontrarán en el Clásico
Whats_App_Image_2026_03_05_at_12_08_00_AM_e16af5c4df
Circulan versiones de ofensiva kurda en Irán con apoyo de CIA
finanzas_autos_e00c3edaf2
Acelera ventas de autos; tienen su mejor febrero en cinco años
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_02_at_7_25_27_PM_27a4a0cf05
Suspenden empresa de NL por anomalías en importaciones de acero
nl_mercedes_2ac598bd8d
Autos Mercedes-Benz en NL afectados por falta de refacciones
publicidad
×