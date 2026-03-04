Muere Rafael del Castillo, organizador del Mundial México 86

Rafael del Castillo Ruiz, uno de los dirigentes más influyentes y polémicos en la historia de la Federación Mexicana de Futbol, murió la tarde del 3 de marzo.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó el fallecimiento del ex presidente, quien encabezó el organismo entre 1980 y 1988, etapa en la que se sentaron bases clave para la profesionalización del balompié nacional.

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta el sensible fallecimiento de Rafael del Castillo… cuya labor y entrega dejaron una huella importante en el futbol mexicano”, señaló el organismo en un mensaje difundido en redes sociales.

Protagonista del México 86

Del Castillo fue pieza central para que el país organizara la Copa del Mundo de 1986, torneo que terminó coronando a Argentina de la mano de Diego Armando Maradona y que colocó nuevamente a México en el mapa futbolístico internacional.

Durante su gestión se impulsó la modernización administrativa de la federación, se fortalecieron estructuras internas y se promovió una visión más profesional del deporte.

En Monterrey, una de las sedes históricas mundialistas y protagonista también en 2026, su legado resuena con especial fuerza por el impacto que tuvo aquella organización en la infraestructura y proyección internacional del futbol mexicano.

Impulsor de talento y formación

El también doctor en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, promovió la creación de estructuras para selecciones menores, impulsó la Escuela Nacional de Capacitación y apostó por la profesionalización del arbitraje.

Su trayectoria dentro del futbol comenzó desde joven como jugador amateur, pero en los años setenta asumió cargos clave dentro de la federación: presidió la Comisión Disciplinaria, fue Secretario General y finalmente presidente del organismo tras recibir el respaldo mayoritario de clubes y sectores del futbol.

Su mandato también quedó marcado por el escándalo de los “cachirules” en 1988, un episodio que dejó una profunda herida en el futbol mexicano y que forma parte inevitable de su historia.

Apenas el pasado 12 de febrero, la federación, encabezada por Ivar Sisniega, le rindió homenaje en vida. Se develó su retrato en el Salón de Presidentes y se entregó a su familia una réplica, un jersey conmemorativo y una fotografía emblemática de su gestión.

Por su parte, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, lo definió entonces como una “pieza clave” para que México albergara su segundo Mundial.

